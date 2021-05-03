شبيهة هيفاء وهبي تضرب من جديد..لن تتمكنوا من التمييز بينهن!!

نسخة طبق الأصل!

تم تداول فيديو عبر منصات التواصل الإجتماعي ظن البعض أنه للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والتي كانت ترقص على أنغام أغنية عراقية.

الفيديو أثار جدلاً كبيراً بين رواد السوشال ميديا الذي لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت هذه الفتاة هيفاء وهبي أو لا وبالتدقيق في الموضوع تبين أن الفتاة التي في الفيديو تدعى "رولا منصورة" والتي هي من أصل سوري ويلقبها البعض بـ "مهووسة هيفاء وهبي".

رواد السوشال ميديا أكدوا بدورهم أن رولا كانت تحاول استنساخ هيفاء وهبي منذ سنوات عن طريق التجميل وطريقة المكياج المستخدم وحتى الحركات أمام الكاميرا، واستغرب البعض أن هيفاء وهبي لحد اليوم لم تباشر برفع دعوى قضائية ضد الفتاة على عكس ما فعلت مع المتحولة الجنسية "هيفاء ماجيك" فقط لأنها استعارت اسم ماجيك من ألبوم وهبي.

وكان من بين التعليقات المتداولة "تشبهها بعمليات التجميل يعني مو بالطبيعي"..وتابع آخر "شو تحس وهي ناسخة شكل هيفاء"...وجاء في تعليق أحدهم "عندما تعطي الشهادة لمن يستحق".

شبيهة هيفاء وهبي رولا منصور

فتاة سورية الأصل سبق وأن عملت كـ عارضة أزياء، كما أنها عملت في فترة سابقة بإحدى الإذاعات السورية وتطمح للعمل التليفزيوني. رولا من مواليد برج الجوزاء وكانت قد صرحت خلال استضافتها من قبل مع الإعلامية ريما كركي بأنها سعيدة بالتشابه بينها وبين "وهبي" خاصة إنها تُحبها، وأكدت من قبل إنها لم تُجرِ عمليات تجميل للوصول لهذا الشبه ويتابعها عبر حسابها الرسمي في انستقرام أكثر من 200 ألف متابع.

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