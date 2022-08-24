ميغان ماركل تكشف تفاصيل حادثة صادمة عن ارتشي.. نجا من الموت بأعجوبة

تحدثت دوقة ساسكس "ميغان ماركل" خلال الحلقة الأولى من برنامجها الاذاعي على الانترنت، والذي يحمل اسم Archetypes عن الكثير من تفاصيل حياتها الخاصة.

وكشف ميغان ماركل العديد من الاحداث والتفاصيل خلال حديثها في الاذاعة، كما روت بعض القصص لأول مرة حيث تفاجأ الجمهور ببعض التفاصيل التي اعلنت عنها.

ميغان ماركل: آرتشي كاد أن يموت حرقاً

وفي أحد القصص التي روتها حول طفلها آرتشي قالت إنه نجا من الموت بأعجوبة بعد أن شب حريق في غرفة نومه، خلال الجولة الافريقية التي قامت بها رفقة الأمير هاري الى جنوب افريقيا قبل ثلاث سنوات.

وفي تفاصيل ما حدث اندلع حريق هائل في المدفأة الموجودة في غرفة نوم آرتشي واشتعلت النيران فيها، وكان آرتشي يبلغ من العمر 4 شهور حينها.

وأضافت ان المربية قد غابت عنه لتناول وجبة خفيفة لها، وفي هذه اللحظة لم يكن هناك دخان كاشف ولكن تصادف وجود شخص ما اشتم رائحة الدخان ودخل واخمد الحريق الهائل.

ميغان ماركل تعرّضت للضغط العصبي

وعبّرت ميغان ماركل عن الضغط العصبي الذي تعرّضت حيث أنها تفاجأت عندما علمت بأمر الحريق ولكنها كانت مضطرة الى التواجد في مشاركة رسمية أخرى في افريقيا واستكمال جولتها الرسمية، بالرغم من انهيار أعصابها في ذلك الوقت.

الاستقالة الملكية كانت بعد أشهر من الحادثة

كانت جولة دوقة ساسكس الى افريقيا مع الأمير هاري خلال خريف عام 2019، حيث حدثت حادثة الحريق والتي كادت أن تتسبب بالأذى للطفل ارتشي حيث أنهما بعد هذه الحادثة بعدة أشهر فقط قاما بالتخلّي عن صفاتهما الملكية والاستقالة من الخدمات والانتقال الى الولايات المتحدة الأمريكية.