زين كرزون تتعرض للانتقاد.. والجمهور "مش الكل زيك عبيد للرجال"!

تعرضت الناشطة الأردنية "زين كرزون" لحملة انتقادات واسعة بعدما شاركت فيديو تتحدث فيه عن خيانة الرجل وعلاقته بزوجته.

ظهرت زين في الفيديو وهي تعطي الحق للرجل إذا قام بخيانة زوجته في حالة أن زوجته لم تكن تهتم بنفسها، مضيفة أنه يجب أن تكون النساء جميلات في جميع الأوقات حتى لا يخونها زوجها ويبقى معها.

الجمهور بدوره لم يجعل الأمر يمر مرور الكرام، وعلقوا على المواضيع بطريقة هجومية تنتقد تصريحاتها وطريقة تفكيرها وكان من بين التعليقات "زين كرزون من يومها انسانة سطحية وفارغة وكل محتواها عبارة عن لاشيء.

"ياردح يا لبس وطلعات، ايش بتقدم هي! طبيعي يطلع هالحكي السخيف من انسانة فارعة العقل زيها" وأضاف آخر "زين كرزون طلعت بفيديو وهيه ضايفة الف افكت على سحنتها وبتحكي عن البنات والاهتمام والشكل والخيانة وانه البنت لازم تضل بيرفكت 24 ساعة عشان اللي معها ما يخونها وبتلمح انه الحق على الانثى بهيك حالة.. الانثى انسان ما انخلقت لترضي الذكر! نشر المعتقدات المريضة هاي ببساطة تخلف" !، واضاف آخر "مش كل البنات عبيد رجال زيك"!

زين كرزون طلعت بفيديو وهيه ضايفة الف افكت ع سحنتها وبتحكي عن البنات والاهتمام والشكل والخيانة وانه البنت لازم تضل بيرفكت 24 ساعة عشان اللي معها ما يخونها وبتلمح انه الحق ع الانثى بهيك حالة .. الانثى انسان ما انخلقت لترضي الذكر ! نشر المعتقدات المريضة هاي ببساطة تخلف ! — Bayan (@bayan_almansour) June 11, 2020

يذكر أن زين تعتبر من أهم مشاهير السوشال ميديا في الأردن، وقد فازت عدة مرات بحسب تصويت الجمهور كنجمة الجمهور ويتابعها عبر تطبيقها في سناب شات ملايين المتابعين.

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