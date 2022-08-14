عيون جورج وسوف في اول ظهور بحفل والدها.. والفنان السوري يغني لها

قدم الفنان السوري جورج وسوف حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان الفحيص، وتواجد في العمل المئات من محبي سلطان الطرب من بينهم ابنته الوحيدة "عيون"

سلطان الطرب يغني لأول مرة أمام ابنته عيون

شارك الفنان السوري جمهوره عبر السوشال ميديا بفيديو كشف من خلاله انه يغني للمرة الأولى أمام ابنته الوخيدة عيون من زوجته بطلة الراليات القطرية من اصول فلسطينية ندى زيدان

ونشر الفنان السوري فيديو له وهو على المسرح ويغني لابنته وارفقه بتعليق: "لأول مرة انا على المسرح وأمامي عيون جورج وسوف الغالية سعادتي لا توصف

ويعتبر هذا الظهور الأول لابنة الفنان جورج وسوف من زوجته الثانية، ومن المعروف أن جورج وسوف تزوج من زوجته الأولى شاليمار مدنيا في باريس عندما كان يبلغ من العمر 21 عامًا

وقالت بعض المصادر ان وسوف تزوج مدنيًا من شاليمار بسبب رفض اهلها لهذه الزيجة وانجب منها أبنائه وديع، حاتم، جورج جونيور

وقبل سنوات ارتبط جورج وسوف ببطلة الراليات ندى زيدان والتي تحمل الجنسية القطرية والتركية، فوالدتها تركية، ووالدها يمني من أصول فلسطينية ويحمل الجنسية القطرية

واعلنت بعدها عن استقبالها الابنة الوحيدة للفنان السوري والتي اختارا لها اسم عيون، وبعد مدة كشفت عن انفصالها عن زوجها الفنان السوري

جورج وسوف يجري عملية جراحية في الاوتار الصوتية

كشف الفنان جورج وسوف في وقت سابق عن اجرائه عملية جراحية مؤخرًا وهي عبارة عن ازالة لحمية عن الأوتار الصوتية، وقال عن هذه العملية: "حتى لا يتم تناقل اخبار غير صحيحة، دخلت الاسبوع الماضي إلى مستشفى القديس جاورجيوس في بيروت وخضعت لعملية استئصال لحمية عن الأوتار الصوتية من قبل الدكتور جهاد خوري. انا بخير والعملية نجحت الحمدالله. إلى اللقاء في الأردن في 8 آب

