خبيرة تجميل عراقية تحول نفسها لصورة طبق الأصل من الفنانة أحلام.. شاهدوها!

الفنانة أحلام

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور لفتاة قالوا انها شبيهة الفنانة الإماراتية أحلام، وتظهر الفتاة بالصور نسخة طبق الأصل من الفنانة الإماراتية، حتى ان البعض شكك بأن تكون هي نفسها مع عملية تجميل في الأنف.

وتبين في النهاية ان الصورة عائدة لخبيرة التجميل العراقية هند الجابر والتي تستطيع من خلال المكياج ان تحول نفسها لأي شخصية مشهورة.

واختارت الجابر هذه المرة الفنانة أحلام لتحول نفسها إلى نسخة عنها عن طريق المكياج وهو ما نجحت به بالفعل وبجدارة، وأشاد الجمهور بقدرتها الكبيرة على الأمر.

وعلى صعيد مختلف كانت الفنانة الإماراتية أحلام قد أعلنت من خلال حسابها على تويتر عن مفاجأة لجمهورها في السعودية إذ كشفت أنها بصدد إحياء عدد من الحفلات هناك في مطلع العام المقبل دون الكشف عن تفاصيل سوى المدن التي ستشهد الحفلات وهي الرياض، جدة، جيزان، الدمام، وتعتبر هذه المرة الأولى التي ستحيي فيها احلام حفلات غنائية في السعودية.

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