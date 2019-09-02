بيبي عبدالمحسن تتعرض لموقف محرج.. شاهدي ماذا حدث معها!

تعرضت الفاشنيستا الكويتية بيبي عبدالمحسن لموقف محرج خلال تصويرها فيديو عبر حسابها الخاص في سناب شات تتحدث فيه مع جمهورها.

فخلال انسجام عبدالمحسن في الحديت لاحظ الجمهور وجود صرصا على كتفها، فيما هي لم تنتبه للأمر إلا بعدما حذرها الجمهور.

وقالت الفاشنيستا الكويتية في فيديو آخر سجلته بعد اكتشافها لوجود الصرصار، أنها انصدمت بعدما علمت من التعليقات بوجود "زهيوي" على كتفها، وأنها قامت بالصراخ.

وأضافت مُمازحة أن هذا الفيديو سيكون الحدث الأبرز، وسيتم تداوله بكثرة على عكس الفيدوهات الكثيرة التي سجلتها خلال سفرها، وهو ما حصل بالفعل حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بشكل كبير مُتفاعلين مع ما تعرضت له الفاشنيستا الكويتية.

يُشار إلى أن الفاشنيستا بيبي عبدالمحسن كانت قد احتفلت بزواجها في شهر مارس الماضي على المهندس عبدالله خاجه في حفل زفاف ضخم جدًا.

وبيبي عبدالمحسن هي مدونة كويتية تهتم بالجمال والموضة استطاعت تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة لها عبر السوشال ميديا، حتى أصبحت من أبرز الأسماء في هذا المجال، وهي ابنة الإعلامية نوال الدروايش، وشاركت عبدالمحسن في فيلم "هامة" من إنتاج شركة زين للاتصالات، وهو الدور التمثيلي الوحيد لها.

للمزيد من قسم المشاهير ع السوشال ميديا: