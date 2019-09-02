نانسي عجرم تحتفل بعيد زاوجها الـ11 من طبيب الأسنان فادي الهاشم (صورة)

حرصت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على إحياء ذكرى زواجها من طبيب الأسنان اللبناني فادي الهاشم، واحتفلت بمرور 11 عامًا على زواجهما من خلال مشاركتها لصورة رومانسية تجمعهما سويًا عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام.

وبدت نانسي عجرم في الصورة التي ظهرت فيها برفقة زوجها في غاية السعادة والسرور، وبعد أن شاركت هذه اللحظات مع متابعيها تركت تعليقًا قالت بهذه المناسبة قالت فيه: "سيظل هذا اليوم هو الأفضل في حياتي، ذكرى زواج سعيدة يا حبي".

ونالت هذه الصورة تفاعلًا كبيرًا سواء من الجمهور أو من الأصدقاء في الوسط الفني، حيث تمنى الجميع للثنائي حياة سعيدة وراحة لا تنتهي، ودعا لهما الجميع بأن يحفظهما الله من أي مكروه وأن يبارك لهما في ميلا وإيلا وليا.

الجدير ذكره أن نانسي عجرم تزوجت من فادي الهاشم في عام 2008، وأنجبا خلال 11 عامًا 3 فتيات هن ميلا في الـ16 من مايو 2009، وإيلّا في 23 نيسان 2011، ومؤخرًا الطفلة الثالثة التي رزقا بها في شهر فبراير 2019.

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