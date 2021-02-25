خطوبة مريم حسين من هذا الفنان اللبناني.. مي العيدان تكشف الموضوع!

شاركت الإعلامية الكويتية مي العيدان فيديو عبر حسابها في إنستقرام يتحدث عن ارتباط الممثلة المغربية مريم حسين.

وأرفقت مي الفيديو بتعليق "الان على القناة باليوتيوب مريم حسين لأول مره تتكلم عن خطوبتها من جو رعد"!.

الفيديو الذي شاركته مي كان من لقاء قديم عندما سألتها عن حقيقة زواجها لتعلق مريم بـ "أكيد لأ..ميصحش".

يذكر أن شائعات الزواج لاحقت مريم في الآونة الأخيرة بعد أن شاركت مريم صورة أظهرت يد رجل وامرأة يضعان خواتم الزواج ولم ترفقها بأي تعليق حول ما تقصده.

وما زاد شكوك العلاقة العاطفية هو تواجد رجل غريب برفقتها منذ فترة أثناء تواجدها في لبنان برفقة ابنتها أثناء الاحتفال بأعياد الكريسماس ورأس السنة.

في حال تأكيد خبر الارتباط سيكون هذا الزواج الثاني لـ مريم بعد أن انتهت علاقتها الأولى بفشل ذريع وفضائح أدت إلى دخول فيصل الفيصل السجن بتهم القذف ضد مريم والتي كان من بينها التشكيك بحمل زوجته خاصةً أنها أنجبت بعد 7 أشهر من الزواج.

وعاد الشاب واعتذر من مريم وحذف جميع المنشورات والتغريدات المسيئة بعد أن كان قد خرج من السجن، وتم تداول أخبار منذ مدة أنه سيدخل القفص الذهبي مجدداً.

من جهة أخرى، تم تداول فيديو طريف للممثلة المغربية بعد تعرضها لموقف محرج أثناء إطعامها للجمال خلال تواجدها في إحدى المناطق الصحراوية.

وشهد الفيديو العفوي والمضحك تفاعل كبير من الجمهور، إذ أن شقيق مريم منعها من إغلاق النافذة للتفاجأ بالجمل داخل السيارة يبحث عن الطعام، ومع صُراخ مريم واستنجادها إلا أن شقيقها لم يُصغِ لها وتابع التصوير. بدورها شاركت مريم الفيديو عبر حسابها في إنستقرام وتقبلت الموضوع برحابة صدر وضحك.

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