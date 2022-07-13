خطوبة نيرمين الفقي وأبو هشيمة تتصدر الترند.. ما الحقيقة؟

انتشرت أخبار تفيد خطوبة الفنانة المصرية، نيرمين الفقي ، من رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد أشهر من إعلان الأخير انفصاله عن ياسمين صبري.

خطوبة نيرمين الفقي وأحمد أبو هشيمة

وتأتي انتشار شائعة خطوبة الثنائي، بعدما نشرت نيرمين عبر حسابها على "إنستغرام" صورة ليد رجل وامرأة يرتديان خاتم الخطوبة، حيث تظهر السيدة مُرتديةً خاتم مرصع بالألماس؛ ما اعتبره البعض إعلان عن خطوبتها من أبو هشمية.

وتوقع الكثيرون أن خطوبة الثنائي تتم بشكل سري ومفاجئ، مثلما حدث عندما أعلنت أبو هشيمة خطوبته من الفنانة المصرية ياسمين صبري.

وقد نفت مصادر مقربة من نرمين الأخبار المتداولة، مؤكدين أنها مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة، كما أن الفنانة دائمًا ما تحب مشاركة يومياتها باستمرار، وفي حال كان الخبر صحيحًا ستؤكده بنفسها.

وعن مواصفات شريك أحلامها، كشفت نيرمين خلال لقاء سابق لها مع لميس الحديدي، أن ما تتمناه بشريكها المستقبلي أن يتمتع بالمسؤولية وحنون، قائلة: "مش مهم خالص الأمور المادية لأني مش بهتم بالماديات، أهم حاجة المسئولية والحنية".

نيرمين الفقي وشائعات ارتباطها بمصور

والجدير بالإشارة إلى أن نيرمين لطالما كانت مادة دسمة للشائعات، لاسيما أنها ترفض الزواج رغم جمالها الجذاب بعمر الخمسين، فقد انتشرت شائعات ارتباطها برجل أعمال، ومصور، وتردد خطوبتها من أحد المتواجدين في الوسط الفني.

وردت نيرمين على خبر ارتباطها بمصور عبر منشور شاركته عبر حسابها على "فيسبوك"، كتبت فيه: "الكلام ده ملوش أي أساس الحقيقة، يمكن اللي كتب الإشاعة عايز يحس بأهميته والحقيقة هو أو هي عملوا خير لان كميه الاتصالات خلتني أتواصل مع ناس بقالي كتير متواصلتش معاهم، ده رجل مصور الحقيقة محترم ونزلت الصور من زمان، انا برد على هذه الإشاعة للناس المحترمة اللي يهمهم يعرفوا الحقيقة وبعدين الأخبار من صفحتي الرسمية".