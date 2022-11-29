خطيب نادين نجيم يكشف عن هويته.. ويهدد باللجوء للقضاء

تصدرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم محرك البحث "غوغل" بعد انتشار مقطع فيديو لها ترقص برفقة شاب مجهول في إحدى السهرات.

هوية خطيب نادين نجيم

وقررت نادين نجيم استباق الحدث مُشاركةً الفيديو الخاص عبر حسابها في "إنستغرام"، مُعربة عن غضبها ممن يحاولون اقتحام حياتها الشخصية وتدمير عائلتها الصغيرة، معلنةً عن خطوبتها.

وعلى الفور خرج خطيبها "ناريك ناربيكيان" لدعمها ومساندتها ومتوعدًا كل من يحاول اقتحام حياتهما، وعلَّق على منشورها: "إن كانوا يعتقدون أنه لا يمكن الوصول إليهم فهم مخطئون، سنتعامل معهم عبر القانون.. أحبك كثيرًا".

ورّدت عليه نادين متمنيةً لهما السعادة وداعية الله أن يبارك ويحمي علاقتهما، وكتبت: "أدعو الله أن يحمينا ويبارك حياتنا معًا".

نادين غاضبة من تسريب فيديو لها ولحبيبها

وفي وقت سابق، عبرت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن شديد غضبها و استيائها من تسريب الفيديو الذي جرى تداوله خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي ظهرت فيه وهي تحتضن حبيبهتا و تراقصه في إحدى الحفلات.

وأعادت نادين نشر الفيديو عبر حسابها في موقع "إنستغرام" و علقت عليه قائلة:" يلي عم حاول يستهبل ويصور على أساس عم يزعجني بدي قول شغلة لكل حدا عم ينشر الفيديو هيدا خطيبي وأنا حرة بحياتي وما حدا خصه".

و تابعت الفنانة: " ومن هلا بقلكم لعبوا غيرها وجربوا حظكم مرة أخرى، يا عيب الشوم عليكم ما بتحترموا خصوصية الناس هدفكم بس النشر وجلب اللايكات والتعليقات على حساب الناس".

و تطرقت الفنانة إلى موضوع حضانة أولادها: "وبعدكم مفكرين أنه بهل الطريقة بخسر ولادي! وبتتمنولي اخسرن تفه على تربيتكم وما حدا بهل الدني بفرقني عن ولادي لأنه بالقانون وبرا القانون أنا امرأة مطلقة حرة وبحقلي عيش وحب واتزوج. خلصنا بقا منكم! عيب عليكم".

