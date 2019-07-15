خلاف حاد بين أنغام وزوجها أحمد إبراهيم بسبب عودته لطليقته!

نشب خلاف حاد بين الفنانة المصرية أنغام، وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بعدما قام الأخير برد طليقته ياسمين عيسى، قبل نهاية أشهر العدة.

وعلم "البوابة" من مصادر مقربة لأنغام، أن المطربة المصرية لم تكن تعلم بالخطوة التي قام بها زوجها، تجاه طليقته، ولم يحدث أي اتفاق بينهما بشأن عودته لها.

وأضاف المصدر: "بمجرد علم أنغام بالأمر، نشبت مشادة بينها وبين زوجها، ووجهت له اللوم في البداية، لتسريب الخبر لوسائل الإعلام، ووضعها في موقف محرج".

وتابع: "أنغام لم تطلب من زوجها حتى الآن اتخاذ أي خطوة، بعدما علمت بالأمر، وأنهت الحديث معه دون التوصل لأي اتفاق بشأن ما سيحدث خلال الفترة القادمة".

وكانت مصادر قد أكدت للبوابة في وقت سابق، قيام أحمد إبراهيم برد طليقته دون علمها، حيث أرسل الموزع الموسيقي جواب الإخطار لها، على شقتهما القديمة غير المتواجدة فيها وهذا مقصود، بحيث لا تعلم، وتسير الإجراءات في صالحه.

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