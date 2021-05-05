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خلي بالك من زيزي مسلسل "لايت كوميدي" يتناول مشكلة "ADHD"

منشور 05 أيّار / مايو 2021 - 11:14
خلي بالك من زيزي
خلي بالك من زيزي

لم تعد المسلسلات الكوميدية تعتمد فقط على اضحاك الناس بل أصبحت تناقش وتطرح قضايا مهمة بطريقة سلسة وبسيطة، ومسلسل "خلي بالك من زيزي" مثال ممتاز للمسلسلات الكوميدية المفيدة التي تعرض في رمضان.

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تدور أحداث العمل حول "زيزي" – تؤدي دورها أمينة خليل- التي تشير اليها جميع أصابع من يعرفها بالجنون بدايةً من والديها وحتى زوجها وجيرانها. تبدأ قصتها بفشل انجابها من زوجها "هشام عسل" – يؤدي دوره علي قاسم – مما يؤدي إلى اصابتها بحالة غضب وبهذه اللحظة يقرر "هشام" الانفصال عن "زيزي" لتعتدي عليه بالضرب وتحطم سيارته.

تلجأ "زيزي" للمحامي "مراد" - يؤدي دوره محمد ممدوح – بعد رفع "هشام" قضية عليها. ليجرب المحامي "زيزي" بزيارة طبيب نفسي لتتحكم بغضبها.

من جهة آخرى، لدى "مراد" ابنة شقيقة "تيتو" – تؤدي دورها الطفلة ريم عبد الفادر – تواجه عدد من الصعوبات أحدها أنها "شقية ولا تحب الدراسة"، ليتضح في ما بعد أن "تيتو" تعاني من "اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط" المعروف بـ " ADHD".

ومع توالي الحلقات يتضح أن "زيزي" تعاني من نفس هذه المشكلة وبسبب جهل الأهل في تلك الفترة بوجود هذه الحالة وفسوتهم عليها تحولت زيزي لتصبح شخص غاضب وفاشل.

خلال الحلقتان الماضيتان، تحول المسلسل الكوميدي إلى عمل درامي رائع، خاصة في مشهد محاولة تفرقة "تيتو" عن "زيزي" بعد أن أصبحت معلمتها المساعدة وصديقتها.

إليكم بعض آراء رواد تويتر بالقضايا التي ناقشها "خلي بالك من زيزي":

 

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