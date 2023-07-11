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خواكين فينيكس من الجوكر الى نابليون بونابرت.. فيديو

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 11 تمّوز / يوليو 2023 - 07:05
خواكين فونيكس
خواكين فونيكس

يشارك الفنان العالمي خواكين فينيكس في فيلم سيرة ذاتية يروي قصة حياة نابليون بونابرت القائد العسكري الفرنسي الإيطالي الأصيل، وواحد من أهم القادة عبر التاريخ، ويجسد خواكين الشخصية الرئيسية في الفيلم.
 

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خواكين فينيكس يجسد الدور الرئيسي في فيلم نابليون بونابرت
 

من المقرر أن يلعب فينيكس دور القائد العسكري نابليون بونابرت وذلك في الفيلم القادم Sony's NAPOLEON الذي سيطرح في دور السينما في عيد الشكر.
 

وتم طرح المقطع الفيديو الخاص بالفيلم الجديد والذي ظهر فيه النجم خواكين وهو يقوم بدور الجنرال الفرنسي السابق نابولي، وسيحكي الفيلم قصة شخصية نابولي وتسلّقه السريع نحو الإمبراطورية بالإضافة الى علاقته الرومانسية مع زوجته وحبه الحقيقي جوزفين.
 

والفيلم من اخراج المخرج ريدلي سكوت ومن المقرر أن يكون عرضه لأول مرة في السينما في نوفمبر من عام 2023 وعلى قناة Apple TV.

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وسيقدم النجم العالمي تفاصيل حياة هذه الشخصية المثيرة للجدل، سواء الخاصة والعسكرية، ومن المتوقع ان يقدم خواكين الدور باحترافية.

وكان خواكين قد صور دوره في الموسم الثاني من فيلم الجوكر الذي تشارك إلى جانبه فيه ليدي غاغا، بعد النجاج الكبير الذي حققه الموسم الأول.

نجمة فيلم نابليون
 

ومن المقرر ان يخوض دور البطولة النسائية الى جانب خواكين النجمة "فانيسا كيربي" حيث أنها ستلعب دور الامبراطورة جوزفين ويشارك في الفيلم كل من النجمة "لوديفين ساجنير" والتي ستلعب دور تيريزا كاباروس والنجم "بن مايلز" الذي سيلعب دور كولانكور.

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