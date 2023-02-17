ليدي غاغا تقدّم هدية لمتابعينها.. وتكشف عن اللقطات الاولى لفيلم "الجوكر 2"

قررت النجمة العالمية "ليدي غاغا" تقديم هدية لجمهورها بمناسبة عيد الحب، حيث كشفت عن الملامح الأولى لشخصيتها في الفيلم المنتظر "جوكر 2".

ليدي غاغا تنشر اللقطات الاولى لفيلم جوكر 2

ومن المقرر ان تجسد النجمة الهوليوودية الشهيرة شخصية هارلي كوين في فيلم Joker: Folie A Deux وهو الجزء الثاني من فيلم "الجوكر" الذي لاقى نجاحًا كبيرًا عند عرضه.

ونشرت النجمة العالمية اللقطات الاولى من الجزء الثاني لفيلم "الجوكر 2" وظهرت بشخصية هارلي بينما كانت تحدّق في عيني الجوكر وهي في حالة صدمة.

وظهرت غاغا في الصورة بوجه مغطّى بمكياج الجوكر حيث ألمحت الصورة انهما تبادلا القبل الحميمية فيما بينهما وقد بدت ملامح المحبة والسعادة تظهر على وجه الجوكر.

وعلّقت ليدي غاغا على الصورة باسم الفيلم مع كارت الجوكر، بينما منتج الفيلم علّق عليه: "عيد حب سعيد".

ليدي غاغا تستعدّ لفيلم الجوكر 2

وغابت النجمة الهوليوودية "ليدي غاغا" عن الساحة الفنية في الفترة الأخيرة وذلك بسبب انشغالها في تصوير الجزء الثاني من فيلم "الجوكر 2".

وسيصدر الفيلم بشكل رسمي في 4 أكتوبر القادم من عام 2024 خلال العام المقبل، وخلال وقت سابق كان المخرج قد كشف عن الصورة الاولى للفيلم وكان اليوم الأول من التصوير.