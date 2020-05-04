داليا البحيري تُصاب بالهلع بسبب فيفي عبده..وهذا رد فعلها بعد اكتشاف المقلب (فيديو)

وقعت الفنانة داليا البحيري ضحية لبرنامج المقالب "خلي بالك من فيفي" في أحدث حلقة، والذي تقدمه الفنانة والراقصة الاستعراضية فيفي عبده خلال شهر رمضان على شاشة إم بي سي مصر.

وتعتمد فيفي في البرنامج على بعض الخدع التي تربك الضيف، حيث من المفروض أن داليا سوف تصوّر حلقة لإحدى البرامج في فيلا الفنانة فيفي عبده، وبمجرد دخولها تبدأ سلسلة من الحوادث في الفيلا مثل سقوط برواز أو حريق في مطبخ أو احتراق الطباخ، وغيرها من الحوادث المفتعلة، وسط إيهام فيفي لداليا بأنها السبب في كل ما يحدث، وأنها حسدتها بمجرد دخولها وأن كل تلك الحوادث تحدث للمرة الأولى.

وبعد كل هذه الأحداث التي مرت خلال المقلب، لم تتحمل الفنانة داليا البحيري المزيد وأصيبت بحالة من الهلع والانهيار في النهاية، مما أجبر فيفي عبده على الكشف عن المقلب في الوقت الذي كانت فيه داليا البحيري مصدومة وملامحها غير قادرة على التعبير عن أي شيء، إلّا أنها تقبلت المقلب بصدر رحب في نهاية الحلقة.

وتشارك داليا البحيري في موسم رمضان 2020 في مسلسل "فلانتينو" مع الزعيم عادل إمام، ومجموعة من النجوم في مصر مثل دلال عبد العزيز، وحمدي الميرغني، وعدد من الوجوه الشابة الجديدة.

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