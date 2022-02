داليا مبارك تحتفل بذكرى زوجها الـ4 في حفل زفافف فاخر.. وابنة زوجها المراهقة تثير التساؤلات؟

أحيَّت المطربة السعودية داليا مبارك ذكرى زواجها الرابعة على أنغام أغنية "الغزالة رايقة" وإطلالة عرائسية براقة وحفلة زفاف فاخرة بحضور العديد من الأفراد المقربين من بينهم زياد مسفر والفنانة وعد السعودية.

وحرصت داليا على مشاركة متابعيها تفاصيل الحفل الفاخر من القاعات الممتلئة بالورود والديكورات الكريستالية، والهدايا الأنيقة من العطور الفاخرة، وكل ما لذ وطاب من الأطباق الشهية، بالإضافة إلى الفرق الموسيقية التي أحيَّت أجواء الحفل وأشعلته.



داليا مبارك وزوجها يرقصان على أنغام الغزال الرايقة

شاركت داليا مبارك متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام"مقطع فيديو لها وهي ترقص وتتمايل على أنغام أغنية "الغزالة رايقة" برفقة زوجها، وأطلَّت مُرتدية فستان أبيض ضيِّق مبرزًا منحنيات جسدها، جاء بقصة الباكلس وبفتحة صدر على شكل V كما جاء بفتحة جانبية لأعلى الفخد، ورصِّع بالكريستال البرَّاق.

بينما اختار زوجها بدلة بيضاء أنيقة مبرزًا جاذبيته ووسامته، ونسَّقها بحذاء رياضي أبيض.

زفة داليا مبارك وزوجها



وبدأ الحفل أشبه ما يكون بحفل زفاف يقام للمرة الأولى، فقد دخل الثنائي الحفل على أنغام أغنية "You Are The Reason" للمغني الأمريكي كالوم سكوت وسط نظرات الحضور لهم، وأمسكت داليا بباقة ورود باللون الأرجواني.

ابنة زوج داليا مبارك من زوجته السابقة

ونشرت داليا مقطع فيديو عائلي يجمعها بابنتها الصغيرة وابنة زوجها من زوجته السابقة، حيث ارتدت الشابة فستانًا أسود أوف شولدروسرَّحت شعرها على شكل ضفائر رفيعة.

داليا مبارك وزوجها يرقصان سلو



ورقص الثنائي وتمايلا على أنغام الموسيقى في مشهد رومانسي وكأننا نشاهد فيلم أجنبي، حيث اختليا بنفسهما في مكان محاط بالأعمدة البيضاء التي يسقط من سقفها الورود بطريقة شاعرية زادت المشهد جمالًا.



داليا مبارك وزوجها يرقصان الدبكة السورية



واستأجرت الفنانة فرقة للدبكة السورية أثارت حماس الحضور وزوجها الذي شاركها الرقص بحماس رغم عدم إتقانه للحركات.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي يهاجمون داليا مبارك

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مهاجم ومدافع، فمنهم من رأى من هذه الاحتفالات لا أساس لها، فعلَّقت إحداهن: "وش ذا الهبال موب رقص بعدين وش يحسون فيه بعد زواج ويعيدون الذكرى قسم بالله مالها داعي ام بينها وبينو بمكان خاص بس خبصه ولمه وفستان بايخه مررره وبارده".

وكتب أخرى متساءلة: "والله عبالي هسه متزوجه مو الذكرى ال4 وهاي راح تضل تحتفل الى ان تتطلق".

وعلَّقت إحداهن ساخرة: "ههههههه يعني شوفوا منفتحين للناس و عادي زوجتي ترقص و احنا مره فله بس صدق م فيه غيره ولا ذرة شرف صايرين ذي الايام كل واحد مطلع زوجته صدر و نص الفخذ و قدام ناس م تقرب لها او شي والله جد جد عيب بس م الومك الوم الي ربوك و ربو الخرووووف الي وراك 😂 كل هذا على شان شهره و فلوس الله يعز الي ينولد معزوز 😂 ولا يروح يطارد وراه شهره و يتفصخ و يتعرى على شان فلوس 😂😂😂😂😂😂 و يقالك فاتحه من جهة الفخذ و الصدر ان فيه شي بايين لالا عزيزي كنك باونتي".