داليا مبارك تعلن انفصالها عن زوجها الأمريكي.. والأخير يعلق للمرة الأولى

صدمت الفنانة السعودية داليا مبارك متابعيها حينما أعلنت انفصالها عن زوجها رجل الأعمال ومدرب الملاكمة الشهير الأمريكي، الهيم ستاركس، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الضيافة لعام 2022.

داليا مبارك تعلن انفصالها عن ألهيم ستاركس

وفي لقاء تلفزيوني مع برنامج "انسايدر بالعربي"، كشفت داليا مبارك أنها انفصلت عن زوجها بعد علاقة دامت 7 سنوات تكللت بإنجاب ابنتيها ليلي وجاز، مؤكدةً إلى أن هذه السنوات جميلة تعلما فيها من بعضهما البعض الكثير.



وقالت مبارك: "فيه شخص بيني وبينه عشرة 7 سنوات وكانت 7 سنوات حلوين قربنا فيهم من بعض اتعلمنا فيهم من بعض وحبنا لي لي وجاز".

أسباب انفصال داليا مبارك

وعن أسباب انفصالهما، كشفت أن كل منهما سلك طريقًا مختلفًا، لذا ترى أن التخلي فيه حب، قائلة: "وصلت لقناعات في حياتي أن في التخلي حب ، لما تتخلين عن الحب يكون فيه حب كل واحد فينا اختار اتجاهاً في الحياة".

وشددت على أن الحب ما يزال مستمرًا بينهما، كما أن علاقتهما مليئة بالاحترام وذلك لصالح ابنتيهما.

أول تعليق لألهيم ستاركس

من جانبه، خرج الهيم ستاركس عبر خاصية الستوري للرد على أنباء انفصاله، شاكرًا الجميع للإطمئنان عليه، مُشيرًا إلى أنه في حال جيدة كما أنه ما يزال يحب داليا ومستمر في تقديم الدعم لها، كما يكن لها كامل الاحترام.

داليا مبارك تحتفل بذكرى زواجها

يأتي خبر الانفصال بعد ما يقارب الـ4 شهور من إحيائها ذكرى زواجها الرابعة من زوجها في حفل اتخذ طابع حفل زفاف فاخر، بحضور العديد من الأفراد المقربين من بينهم زياد مسفر والفنانة وعد السعودية.

وبدأ الحفل أشبه ما يكون بحفل زفاف يقام للمرة الأولى، فقد دخل الثنائي الحفل على أنغام أغنية "You Are The Reason" للمغني الأمريكي كالوم سكوت وسط نظرات الحضور لهم، وأمسكت داليا بباقة ورود باللون الأرجواني.

ورقص الثنائي وتمايلا على أنغام الموسيقى في مشهد رومانسي وكأننا نشاهد فيلم أجنبي، حيث اختليا بنفسهما في مكان محاط بالأعمدة البيضاء التي يسقط من سقفها الورود بطريقة شاعرية زادت المشهد جمالًا.