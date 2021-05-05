داليا مبارك تقصف جبهة مذيعة سألتها عن طلاق بلقيس فتحي.. ورواد مواقع التواصل معجبون بردها

أطلَّت المغنية الصعودية "داليا مبارك" في برنامج "سواليف رمضانية"، ومن بين الأسئلة التي طرحتها مقدمة البرنامج موضوع طلاق الفنانة اليمنية بلقيس فتحي ورفعها قضية خلع على زوجها رجل الأعمال الإماراتي سلطان بن عبداللطيف علي.

في سياق الحديث، سألت المذيعة داليا مبارك عن رأيها بقرار بلقيس فتحي برفع قضية خلع على زوجها وإذا ما أثر عليها الخبر ودفعها للاتصال بالنجمة، ويبدو أن السؤال لم يعجب داليا على الإطلاق فبدا ذلك واضحًا في نبرة صوتها وطريقة ردها على السؤال، حيث أشارت أن لا علاقة تربطها ببلقيس لكن تتمنى لها النجاح.

وقالت داليا مجيبةً بنوع من الحزم: "أول شي أوجهلها تحية، فلا تربطني ببلقيس أي علاقة، وأنا لست بمكان لأتكلم عن زميل أو زميلة أنا طالعة معاكم عشان أتكلم عن شغلي، عن فني، عن أعمالي الجاية، مو عشان أتكلم عن أي تجربة لأي زميل."

وتابعت: "أكيد أتمنالها كل التفويق وأتمنالها النجاح وأي قرار تاخدا في حياتها الله يوفقها في حياتها، والخيرة فيما يختاره الله، مو نهاية العالم".

إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي برد داليا

وأشاد الكثيرون بطريقة رد داليا على سؤال المذيعة المستفز، فكتبت إحداهن: "يعني وش دخلها هي في بلقيس تزوجت تطلقت خلعت زوجها او خلعت ضرسها".

وعلَّق آخر: " ياليت الكل زي داليا " عايشه حياتها كافيه خيرها من شرها الله يسعدها".

وكتب إحداهم: " والله ما يصدم المشاهير ببعض الا المقابلات ولا يخرب العلاقات ببعض الا الاسئله الماصخه شدخلها ببلقيس وزواج بلقيت وخلع بلقيس ناس تحب ترغي وتسولف على قل سنع الله يشغلكم في طاعته بدال الت والعجن ييع".

طلاق بلقيس فتحي

يذكر أن بلقيس شاركت الخبر الصادم عبر برنامج فني وجاء حرفياً في تصريحها "أنا رافعة قضية خُلع عليه في المحاكم الإماراتية" وجاء جواب بلقيس بعدما تساءل الجمهور والإعلام عن سبب غياب زوجها عن كافة المناسبات وتصوير الكليبات بعد أن كان رفيقها الدائم في كل مكان.

زواج بلقيس فتحي

يذكر أن زواج بلقيس كان قد شكل حدثاً مهماً وتصدَّر اهتمامات جمهورها، حيث احتفلت خلال الشهر الأخير من عام 2016 بحفل زفافها في فندق برج خليفة في دبي والذي وُصف بالأسطوري والملكي.