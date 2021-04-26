هيفاء ماجيك توجه رسالة غير مباشرة إلى طليق بلقيس فتحي...فيديو!

عاد إسم خبيرة التجميل هيفاء ماجيك إلى الواجهة مجدداً بعد أن تم تداوله بقضية طلاق الفنانة اليمنية بلقيس فتحي من زوجها رجل الأعمال السعودي سلطان بن عبد اللطيف علي.

هيفاء شاركت فيديو عبر حسابها في سناب شات جاء فيه "اليوم لابسة أخضر كرمال أهلي وحبايبي بالسعودية"...وتم ربط الأمر مباشرةً بطليق بلقيس فتحي بسبب تصريح قديم لها جاء فيه "عيني ع حدا مرتبط.. خطيب بلقيس يا ويلي شو حلووو".

بالحديث عن بلقيس وسلطان فقد أعلنت الفنانة خبر إنتهاء علاقتها به عن طريق دعوى قضائية "خلع" كانت قد رفعتها بالمحاكم الإماراتية أما حول السبب فلم تتطرق له بتاتاً وحول ما ترك علامات استفهام كبير حول ما حصل بينهما.

زواج بلقيس فتحي

يذكر أن زواج بلقيس كان قد شكل حدثاً مهماً وتصدَّر اهتمامات جمهورها، حيث إحتفلت خلال الشهر الأخير من عام 2016 بحفل زفافها في فندق برج خليفة في دبي والذي وُصف بالأسطوري والملكي. خلال حفل الزفاف كان من المفترض أن تطل الفنانة بفستانين إلا أن الفستان الثاني تمزق السحاب الخاص به مما دفعها إلى الاكتفاء بواحد وكان من تصميم تيما عابد.

وعلاقتهما من بعد الزواج كانت مستقرة تماماً للأعين ولم يكن قد سمع الوسط الفني بأي خلاف بينهما طوال فترة زواجهما والتي أثمر عنها طفل وحيد أطلقا عليه اسم "تركي" ويبلغ من العمر 3 سنوات تقريباً.

فنياً، كانت قد أطلقت بلقيس آخر أعمالها والذي حمل عنوان "حالة جديدة" وتم إطلاقه على طريقة الفيديو كليب وحقق أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر يوتيوب، كما أنها أطلقت أول عمل باللهجة اللبنانية وحمل عنوان "خاف عليا" وحققت من خلاله أكثر من 3.3 مليون مشاهدة.

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