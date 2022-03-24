دانييلا رحمة تتعرض للإصابة خلال تصوير مسلسل (للموت2)

أقلقت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة جمهورها على حالتها الصحية بعدما ظهرت بمقطع فيديو يرصد اصابتها أثناء تصوير مسلسل (للموت 2). ونشر المخرج فيليب أسمر، مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل (للموت 2) الذي سيُعرض خلال موسم مسلسلات رمضان 2022، تظهر فيه النجمتان ماغي بو غصن ودانييلا رحمة خلال تصوير أحد المشاهد، تُشهِر فيه الأولى مسدساً في وجه الثانية، ليصطدم في فمها عن طريق الخطأ، وسط قلق الحضور.

وتعرضت دانييلا رحمة للإصابة عن طريق الخطأ ناحية أسفل وجهها بعد مشاجرتها مع زميلتها ماغي بو غصن في مشهد قوي من العمل. وبسبب إصابة رحمة أوقف فريق التصوير العمل للإطمئنان على حالتها، بينما بدا القلق الكبير على ملامح ماغي بو غصن التي شعرت بالتوتر بعد إصابة صديقتها وزميلتها دانييلا رحمة.

بدورها علقت ماغي على الفيديو قائلة: (أنا ما خصّني)، بينما استقبلته دانييلا بالضحك.

يذكر أن الجزء الثاني من مسلسل (للموت) من إخراج فيليب أسمر وكتابة ندين جابر وبطولة ماغي بو غصن، دانييلا رحمة، محمد الأحمد، باسم مغنية، كارول عبود، بديع أبو شقرا، وسام صباغ، فادي أبي سمرا، كميل سلامة، دوجا حجازي، رندة كعدي، أحمد الزين، نقولا دانييل، تالين أبو رجيلي، ختام اللحام، منير شليطا، وبمشاركة كارمن لبس، علي سكر، ليليان نمري، علي منيمنة.