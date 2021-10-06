درة التونسية تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. ورقصة حماسية على أغنية حسن شاكوش

احتفلت الممثلة التونسية درة رزق بعيد ميلاد زوجها رجل الأعمال هاني سعد في حفل حماسي ضم العائلة والمقربين منهما.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لحفل عيد الميلاد، حيث تظهر درة رزق وزوجها في إحد المقاطع يرقصان على أنغام أغنية "حبيبتي" للمطرب الشعبي حسن شاكوس، كما رقصا على أغنية "نمبر وان" للفنان المصري محمد رمضان.

واختار الثنائي إطلالات سوداء، حيث ارتدت درة تيشيرت أسود بسيط نسَّقته بتنورة سوداء مطبوع عليها كلمات باللون الأبيض.

وشاركت الفنانة مقطع فيديو مجمع عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تعايد فيه زوجها ويضم مجموعة من الفنانين الذين باشروا في تهنئة هاني بعيد ميلاده، من بينهم شام وخطيبها، وجمانة مراد وزوجها، والمغني الشعبي أبو.

وأرفقت درة الفيديو بتعليق: "كل عام وانت بخير حبيبي.. كل ما أتمناه اليوم هو أن أراك بخير ومحبوب، استمتع بهذا اليوم لأنه يتمحور حولك، واستمتع بحياتك".

وأضافت: "وشكر خاص لكل أصدقائنا الرائعين المحبين للمشاركة في الفيديو.. نحبكم".

وعلى الصعيد الفني، عرض "حكاية غالية" من مسلسل "زي القمر" حيث تقدم درة شخصية "غالية" التي تعمل في مهنة تدريس الموسيقى لكنها تتاخر بالزواج، لتقرر الزواج بطريقة مختلفة تجعلها عرضه للمشاكل.

ويشارك في العمل كل من مراد مكرم، فرح يوسف ، فراس سعيد ، أحمد حلاوة ،هشام اسماعيل وتخرجه شيرين عادل، و المسلسل من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم .