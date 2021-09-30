دريد لحام يخشى المخابرات أكثر من الله.. وعمل سينمائي يجمعه بعادل إمام

صدم الفنان السوري دريد لحام الحضور بعد تصريحه المثير للجدل حول المخابرات أثناء حديثه عن جوهر الإيمان، وذلك خلال مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ37.

حضر دريد لحام ندوة تكريمه في فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وتحدث مع الحضور حول علاقة العبد بربه القائمة على الحب والأمان، وأشار بلفتة مثيرة للجدل أن لو كانت العلاقة مبينة على الخوف فإن خوفه من المخابرات أكبر.

وقال: " العلاقة بين الله والإنسان يجب أن تكون مبنية على المحبة وليس الخوف، وأنّ مقولة "رأس الحكمة مخافة الله" خاطئة ويجب ان تكون "رأس الحكمة محبّة الله" فاذا كانت المسألة مسألة خوف فانا اخاف من المخابرات اكثر من الله."

وروى لحام قصة وقعت مع حفيده حينما سمع صوت الرعد المخيف، فقرر الحديث مع الله، قائلًا: "يا رب أنا بحبك ليه خوفتني؟"، حيث أشار أن الفطرة التي جُبِلَ عليها الإنسان هي محبة الله لا الخوف منه.

وانتقد لحام كل من يحاول زرح أفكار مخيفة في عقول الأطفال عن الله وعقابه الشديد إن ارتكب العبد ذنبًا.

وأوضح لحام أنه ليس متدينًا، وروى قصة حدثت بينه وبين أحد الشيوخ الذي سأله إذا ما كان متدينًا، ليرد عليه الفنان "لا والله"، حيث أشار أن هناك فرق كبير بين التدين والإيمان.

دريد لحام يرفض الحديث باللهجة المصرية

برر دريد لحام رفضه تقديم أعمال باللهجة المصرية إلى قناعته الشخصية أن لهجة الفنان تنبع من هويته، وتحدثه بلهجة غير السورية سيفقده جزءًا من هويته، وفسر إجابته بمثال حينما قال: "هل يتقبّل المصريون حديث الزعيم عادل إمام بلهجة أخرى بخلاف المصرية في أعماله؟".

وأضاف: "متمسك بلهجتي السورية في المقام الأول، وأرى أنّ اللهجة المصرية هوية وليست لغة، ولكنني حرصت على استخدام عدد من المصطلحات الدارجة في الدول التي عرضت مسرحياتي فيها".

دريد لحام وعمل مشترك مع عادل إمام

وكشف لحام أنه حلم بتقديم عمل مشترك يجمعه بالفنان المصري عادل إمام، فحينما أشار المخرج محمد عبدالعزيز عن رغبته بعمل يجمع الثنائي، أجاب النجم: " لازم نحلم ونحاول تحقيق الأحلام، وأنا لم أفقد الحماس في أن ألتقي بالزعيم عادل إمام حتى الآن أو بعمل معك".

وكان دريد لحام قد كشف قبل سنوات عن فيلم سينمائي سيجمعه بعادل إمام بعناون "وطن في السماء" قبل أن يؤجل ويتعثر.