"دفعةلندن" يعود لإثارة الجدل: حمل دون زواج والأب اسرائيلي

تعرض مسلسل " دفعة لندن " للهجوم والانتقاد، بسبب عرضه مشهد لفتاة محجبة تكتشف حملها بطفل إسرائيلي رغم أنها عذراء، وذلك في حلقته الـ17 التي عرضت يوم أمس السبت.

مشهد حمل "خديجة"بطفل إسرائيلي

في المشهد، تتلقى "خديجة"، التي تجسد دورها صمود المؤمن، اتصالًا هاتفيًا من المشفى بعد خضوعها لعدة فحوصات وتحاليل، حيث تتوجه رفقة الفتيات إلى المشفى ويدخلن المصعد لزيارة الطبيبة، حينها يدخل زوجان يرحبان بهما، فتسأل إحداهن الأخرى ما اللغة التي يتحدثان بها، لتجيبها "العبرية".

حال وصلهن للطبيبة، تخبرهن أنها قامت عن طريق الخطأ عملت على تلقيحها اصطناعيًا، حيث قام طفل بإمساك ملف طبي لسيدة أخرى ويسقطه أمام سرير "خديجة"، ما يؤدي إلى عكس الحالات.

وتشير الطبيبة على "خديجة" بتناول بعض الأدوية من أجل إجهاض الطفل، حينها تدخل العائلة اليهودية لتتوسل إليها كي لا تتخلص من الطفل، باعتبار أنه أملهم الأخير.

مخلين المحجبه والمتطوعه بالعمل هي اللي حامل بالطفل الاسرائيلي .. يااخي ياااااخي يضحك https://t.co/27IxwwqQ6Y pic.twitter.com/kQqPFQDaw2 — Abeer (@stop_x2) April 9, 2023

دفعة لندن يثير غضب المتابعين

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي غضبهم واستيائهم من المشهد، وهاجموا مخرجة العمل هبة مشاري، إذ علَّقت إحداهن منتقدة، قائلة: "قذارات دفعه لندن اتضح رسميا انها مدسوسه.. هبة المرتزقة لتقريب الأديان هو حقن بنت كويتية بالغلط ببويضة ملقحة لزوجين يهوديين ولأنها فرصتهم الأخيرة ستبقي الحمل رأفة بهما للعلم البنت الكويتية المسلمة غير متزوجة ومسلمة ومتدينة ودكتورة".

وأضافت أخرى ساخرة: "احس الكاتبة وقتت تنام العصر عشان أحلام ماتخطر ع البال وتصحى تكتب فيها سيناريو المسلسل".

وقارن المتابعون بين هذا المشهد وقصة مسلسل "الآنسة فرح"، الذي يدور حول فتاة تعمل نادلة تكتشف أنها حامل رغم أنها عذراء، حينها تعلم أنها تعرّضت لتلقيح صناعي عن طريق الخطأ، وهيَ مخطوبة لرجل آخر؛ ممّا يؤدي إلى قلب حياتها رأسًا على عقب.