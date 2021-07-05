دلال عبدالعزيز تكتب رسالة مؤثرة لسمير غانم.. لم يصلها خبر وفاته بعد!

من الصعب بمكان أن تفارق شريك روحك، والأصعب أن ذاك الفراق الذي يفضل بينكما هو الموت.

ما تزال حالة الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز حرجة للغاية مع تآكل وانهيار رئتها وانتكاستها من جديد رغم استقرار حالتها سابقًا، لكن يبدو أنها لا تعير ألمها وعذابها أي اهتمام على الإطلاق بل تفكر في شريك حياتها الراحل النجم المصري سمير غانم، الذي لم تعلم إلى الآن حقيقة وفاته.

كشفت مصادر في المستشفى الخاص أن دلال عبدالعزيز أصرت الحصول على أوراق من أجل كتابة رسالة لسمير غانم نظرًا لعدم قدرتها على زيارته، غير مدركة أنه فارق الحياة.

وجاء في الرسالة التي طلبت تسليمها لغانم: "إن أكثر ما يؤلمني يا سمير ليس المرض، ولكن الألم الذي تشعر به من نفس المرض".

دلال عبدالعزيز تعاني من تآكل في الرئة

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي المصري محمد علي خير آخر التطورات الصحية لوالدة الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم، حيث أشار أنها ما تزال في غرفة العناية المركزة، إذ لم تطأ قدمها الأرض ولا تستطيع مغادرة فراشها بعد، كما أنها موصولة بأنبوب أكسجين مُعلَّق في أنفها.

وأشار أن دلال عبدالعزيز تتواجد في غرفة معزولة دون تواجد جهاز تلفاز كي لا يصلها نبأ وفاة زوجها الفنان القدير سمير غانم، واستعاضت العائلة عن التلفاز بجهاز تشغيل المنصات الرقمية المدفوعة من أجل الترفيه عنها بمشاهدة المسلسلات والمسرحيات السينمائية.

وأوضح أن حالتها الصحية بين تحسن وانتكاسة مع عودة مستوى الأكسجين للهبوط.

وأفادت مصادر طبية من الفريق المعالج لدلال أنها تتعرض لمشاكل كبيرة في الرئة رغم شفائها من فيروس كورونا، إذ أنها تتعرض للتآكل بشكل كبير ما أثر على تنفسها.