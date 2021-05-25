نانسي عجرم تشارك الفيديو الترويجي الأول….والعالمية هي العنوان!

"كم مرة جربت تهرب.. كم مرة ترجع على ذات النقطة...كم مرة رحت ولقيت حالك عند العالم اللي بتحبها...كم مرة ركضت ولقيت قصص ما بحياتك سامعها...رجاع لأول مرة قررت تفتش على شي جديد وفكر بنوتة موسيقى بتحبها...واعرف انو بس الموسيقى فيها تخليك تهرب"!

كلمات أطلقتها نانسي عجرم من فمها الذي لم يعتاد إلا على إطلاق كل ما هو مليء بالحب والأمل برغم الظروف السائدة والتي فرضت حصار من الآلم والحزن على العالم العربي والغربي.

الإعلان الترويجي الأول للألبوم القادم كان مدته 41 ثانية تمكنت من خلالها من إيصال فكرة بسيطة لما ينتظر سوق الألبومات الذي غابت عنه لحوالي الـ 4 سنوات بالرغم من أن نجاحاتها خلال هذه الفترة جعلتها تتصدر العالم العربي لا وبل وصلت للعالمية.

الحملة التسويقية لـ ألبوم نانسي بدأت بالفعل من قبل فريقها الذي لم يخذلها أبداً وعلى رأسهم "جيجي لمارا" بعد أن كانت أولى خطواتها حذف صُور حساباتها الشخصية عبر السوشال ميديا وسط مشاركة معجبيها الذين بادروا بنفس الأمر كدعم لنجمتهم المفضلة، والإنتظار على نار للبدء بإصدار أعمال الألبوم الذي تعاونت فيه مع كبار الملحنين والشعراء.

الألبوم سيصدر على كافة التطبيقات الموسيقية ما بين يوتيوب، أنغامي، سبوتفاي، ديزر وغيرها من التطبيقات من دون خوف لأنها تعلم مقدار نجوميتها ولا تفكر سوا بجمهورها الذي سيتمكن من الوصول لأعمالها على أي تطبيق يناسبهم من دون أن تجبرهم على التقيد بتطبيق مُعين.

نانسي عجرم وتعاون عراقي!

يذكر أن تقارير فنية كانت قد أفادت أن نانسي بصدد تقديم "دويتو" غنائي مع المطرب العراقي مصطفى العبد الله الذي اشتهر بأغنية "تعال" إلى جانب المطرب "علي جاسم" الذي سيشرف على تلحين العمل الغنائي ذي الطابع الرومانسي والإيقاع السريع. من جهته أكد مصطفى العبد الله وجود عمل فني قريب بين عجرم والعبدالله، لكن الصورة كاملة غير واضحة بعد، ولم يكشفت فيما ما إذ كان العمل دويتو أو في مجال الإخراج أو حتى الإنتاج.

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