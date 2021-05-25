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منة عرفة تشارك أول صُورة بأحضان خطيبها...ويوجهان لطشة لحبيبها السابق علي غزلان!

منشور 25 أيّار / مايو 2021 - 12:17
منة عرفة وخطيبها
منة عرفة وخطيبها

لأول مرة معاً، أطلت الممثلة المصرية منة عرفة برفقة خطيبها الممثل الصاعد محمود المهدي من بعد أيام من إعلان خطوبتهما. الصُورة الجديدة شاركها محمود عبر حسابه وأرفقها بتعليق "لم يكن لقاءنا صدفة أبداً. كان رحمة من الله لقلبي"!

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منة عرفة

التعليق الذي رافق الصُورة فتح باب التعليقات الساخرة لكونها مشابهة للتعليقات التي يضعها علي غزلان الحبيب السابق لـ منة على صُور خطيبته الجديدة ملكة جمال مصر لعام 2017 والتي تدعى فرح شعبان.
إذ جاء في أحد التعليقات من علي "كل انسان ليه ٢٤ قيراط ف حياته و انا ربنا رزقني بيهم كلهم فيكي ..من يوم ما شوفتك ما شوفتش غيرك .. كأن حياتي بدأت من النقطة دي .. كل حاجة فيا اتغيرت .. ابتديت أشوف كل حاجة بشكل مختلف .. إبتديت أعيش بجد .. حتى النفس اللي بتنفسه بقى ليه طعم تاني .. ازاي ده حصل و إمتى وليه ؟! .. معنديش تفسير غير اني " بحبك "...بحبك كأني كنت تايه وفجأه وصلت"..

الأمر لم يتوقف هنا، بل اعتبر البعض أن الخُطوبة ما هي إلا لُعبة من منة ومحمود لتوجيه صفعة للـ غزلان الذي أعلن خطوبته منذ أيام قليلة.

أما حول إفتراق منة وعلي فلا تزال الأسباب مجهولة على الرغم من أن علاقتهما كانت جيدة ويقضيان مُعظم الوقت معاً كما كان واضحاً من الصُور التي تجمعهما.

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إنفصال منة عرفة وعلي غزلان!

التخمينات حول سبب الانفصال كانت حول التصرف الغريب منه خلال حلولها الموسم الرمضاني السابق ضيفة على برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، وبالتحديد بعد سؤال رامز جلال لـ منة "الحالة العاطفية ايه؟"، لترد بـ "عزباء".....وهو ما دفع غزلان لمشاركة صُورة لهما معاً وارفاقها بتعليق "دا حتى أنا بضحكها"!

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