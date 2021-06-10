دنيا بطمة تتحول لشخصية بيتي بوب الكرتونية.. شفاه منتفخة بطريقة مبالغ بها!

يقولون يخلق من الشبه أربعين، لكن يبدو أن الفنانة المغربية دنيا بطمة استنفذت أشباهها بعد الكم الهائل من عمليات التجميل، لتصبح نسخة متطورة من نفسها باستمرار.

شاركت دُنيا بطمة متابعيها عبر موقع "إنستغرام" سلسلة صورة لها من إحدى الحفلات، حيث أطلَّت بقفطان مغربي أحمر اللون أنيق مُزيَّن بزخارف ذهبية جميلة، إلَّا أن الأعين لم تسلط على إطلالتها، بل على شكلها المختلف.

ظهرت بطمة بشفاه منتفخة بشكل مبالغ به ومرسومة بطريقة مختلفة تمامًا، كما أن تقاسيم وجهها بدت صغيرة بوجنتين كبيرتين وأنف صغير مدبب، في حين أسدلت شعرها الاسود الحريري الطويل على جانبي كتفها.

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على شكلها المختلف، فعلَّق أحدهم ساخرًا: "مو يومي اعرف الوجه المربع اول مرة اشوف الفم المربع ونعم اتنمر".

وعلَّق آخر: " ماشاء الله كل مالها تصير بطه اكثر".

وكتت إحداهن: " هي نفسها مو مصدقة التغير الجذري اللي صار لها".

من جهة أخرى، رأى آخرون أن بطمة نجحت في عمليتها التجميلية، فعلَّق أحدهم: " بغض النظر عن انها شخصيه مكروهه كلمة الحق تنقال تجميلها ناجح".

وكتب آخر: "هذي الوحيدة من المشاهير عرفت فين تحط الفلوس صدق".

دنيا بطمة وشخصية بيتي بوب

وقد شبهنا إطلالة دُنيا بطمة وشكلها الجديد بالشخصية الكرتونية بيتي بوب، التي تتميز بشفتيها الكبيرتين وفستانها الأحمر وجسدها الفاتن.

كليب "حب المصالح"

وتستعد بطمة لطرح فيديو مصوَّر جديد خلال الأيام القليلة القادمة تحت عنوان "حب المصالح" من إنتاج وتوزيع زوجها ومدير أعمالها محمد الترك، ومن كلمات عماد الأسعد، وألحان أسعد حسن.

ويجدر الإشارة إلى أن الفيديو المصوَّر أجري تصويره في مدينة مراكش المغربية.