ملامح ابنة دنيا بطمة الصغيرة تصدم الجمهور..."لمين طالعة"!

تداولت الصفحات الفنية صُورة ولأول مرة لإبنة الفنانة المغربية دنيا بطمة والتي تدعى "ليلي روز" ذات الـ 7 أشهر تقريباً.

الطفلة تمكنت من السيطرة على قلوب رواد السوشال ميديا بسبب جمالها وملامحها المميزة، ومع تداول الصُور استغرب البعض أنها ابنة دنيا والمنتج محمد الترك لأن ملامحها لا تشبه أي منهما وخمن البعض أن الفتاة تشبه خالتها "إبتسام".

بالحديث عن إبتسام فقد احتفلت منذ يومين بعقد قرانها من اليوتيوبر المغربي فؤاد فبيبو بحفل اقتصر على الأهل والمقربين داخل المنزل، وتألقت إبتسام بالزي المغربي التقليدي، واثناء الحفل داهمت الأجهزة الامنية المكان بسبب عدم الالتزام بإجراءات الآمان المتعلق بفيروس كورونا، إلا أن الأمر انتهى من دون أي مخالفات بسبب عدد المدعوين القليل والذي يتماشى مع الإجراءات.

بالحديث عن دنيا بطمة فقد تعرضت لسخرية كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب إطلالاتها السيئة والتي اعتمدت فيها على الشورت وخاصةً اللون الذهبي منه الذي أظهر تفاصيل جسدها بطريقة "مُقززة" كما وصفها رواد السوشال ميديا والذين أيضاً أضافوا في خانة التعليقات

"يا أخي ما يستحون يلبسون جي ضيق..انا اشوف الصورة استحي"....وتابع آخر "أكثر وحدة دفعت فلوسها في التجميل ولا فاد فيها"...وتساؤل أحدهم "زوجها وين عنها شلون سامحلها تطلع كذا".

دنيا بطمة وشقيقتها!

يذكر أن الترك يقيم برفقة زوجته في المغرب منذ حوالي السنة بعيداً عن أولاده من زوجته الأولى الذين يقيمون مع والدته مها الترك، وسبب تواجد محمد في المغرب إلى جانب دنيا بطمة هو القرار القضائي المفروض على الأخيرة بمنع السفر خارج المغرب بحكم ادعاءات تورطها في حساب ابتزاز المشاهير "حمزة مون بيبي" والذي على أثره تم اعتقال شقيقتها إبتسام التي قضت عدة شهور داخل السجن بعد إثبات تورطها قبل أن يتم إطلاق سراحها منذ أيام لتحتفل بفيديو راقص إلى جانب شقيقتها دنيا.

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