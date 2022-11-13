  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. دنيا بطمة تتصدر الترند باستعراض جسدها في فستان مخملي

دنيا بطمة تتصدر الترند باستعراض جسدها في فستان مخملي

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 13 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 09:40
دنيا بطمة
دنيا بطمة

تصدر اسم الفنانة المغربية دنيا بطمة قائمة الأعلى بحثًا عبر محرك البحث "غوغل"، فعلى ما يبدو أنها غير مكترثة بطلاقها من زوجها السابق محمد الترك، وحادثة تعرضها للخيانة من قبله.

اقرأ ايضاًدنيا بطمة تهاجم محمد الترك.. خانها في دارها وارتدت عشيقته خلخالها وقميصهادنيا بطمة تهاجم محمد الترك.. خانها في دارها وارتدت عشيقته خلخالها وقميصها

دنيا بطمة تستعرض جسدها 

دنيا بطمة

وشاركت دنيا بطمة متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو تستعرض فيه إطلالتها المثيرة، مُرتديةً فستانًا مخمليًا باللون النيلي جاء بقصة الأوف شولدر وتميَّز بشيالات رفيعة من أحجار الكريستال، بينما جاء ضيقًا مستعرضةً منحنيات جسدها.

وأكملت بطمة إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة على شكل ذيل حصان، واعتمدت مكياجًا ملفتًا من درجات الدخاني، في حين تزيَّنت بالعديد الإكسسوارات المرصعة بالألماس.

وأرفقت بطمة الفيديو بأغنية Girl on Fire للنجمة الأمريكية أليشا كيز، كدلالة على أنها مثيرة وقوية تستطيع المضي قدمًا في حياتها ورأسها مرتفعًا لأعالي السماء.


 

كلمات دالة:دنيا بطمة

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...