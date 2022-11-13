دنيا بطمة تتصدر الترند باستعراض جسدها في فستان مخملي

تصدر اسم الفنانة المغربية دنيا بطمة قائمة الأعلى بحثًا عبر محرك البحث "غوغل"، فعلى ما يبدو أنها غير مكترثة بطلاقها من زوجها السابق محمد الترك، وحادثة تعرضها للخيانة من قبله.

دنيا بطمة تستعرض جسدها

وشاركت دنيا بطمة متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو تستعرض فيه إطلالتها المثيرة، مُرتديةً فستانًا مخمليًا باللون النيلي جاء بقصة الأوف شولدر وتميَّز بشيالات رفيعة من أحجار الكريستال، بينما جاء ضيقًا مستعرضةً منحنيات جسدها.

وأكملت بطمة إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة على شكل ذيل حصان، واعتمدت مكياجًا ملفتًا من درجات الدخاني، في حين تزيَّنت بالعديد الإكسسوارات المرصعة بالألماس.

وأرفقت بطمة الفيديو بأغنية Girl on Fire للنجمة الأمريكية أليشا كيز، كدلالة على أنها مثيرة وقوية تستطيع المضي قدمًا في حياتها ورأسها مرتفعًا لأعالي السماء.



