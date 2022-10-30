دنيا بطمة تهاجم محمد الترك.. خانها في دارها وارتدت عشيقته خلخالها وقميصها

وجَّهت الفنانة المغربية دنيا بطمة رسالة شديدة اللهجة لطليقها المنتج البحريني محمد الترك، الذي أطلقت النيابة العامة المغربية سراحه بعد تهمة الترويج للدعارة والخيانة الزوجية.

دنيا بطمة تكشف تفاصيل خيانة محمد الترك

خرجت دنيا بطمة في بث مباشر عبر حسابها على موقع "إنستغرام" لتتحدث عن أزمتها مؤكدةً أنها واثقة بالقضاء المغربي، ولفتت إلى أنها عانت خلال فترة زواجه تحديدًا بعد انتقالها إلى البحرين للعيش برفقته، حيث كان الترك ايعنفها ويهينها، حتى أنها أغلق باب الحمام عليها ليتناول الطعام مع عائلته.

وأوضحت أنها التزمت الصمت لسنوات رغم ما تعرضت له من خيانة وغدر وضرب، حفاظًا على زواجها، لكن القشة التي قسمت ظهر البعير حينما وجدت زوجها الترك برفقة فتاة أخرى في قعر دارها وترتدي قميص نومها وخلخالها، وأمامهم زجاجات خمر.

تمتلك دليل على الخيانة

وشددت على أنها تمتلك الدلائل التي تؤكد خيانة الترك لها مع الفتاة، حيث وردها اتصال من أحدهم قبل دخولها الحفل الذي كانت ستقيمه في بلدة الفنيدق بالمغرب، ليخبرها أن زوجها رفقة فتاة صغيرة في العمر في شقتها، لافتةً إلى أنه اعتذر من القدوم معها إلى الحفل متحججًا بانشغاله في عشاء عمل.

وأكَّدت بطمة أنها تعرضت للخيانة كثيرًا لكنها لجأت للصمت، إلَّا أن هذه المرة كانت بمثابة صدمة إذ شعرت بالإهانة لإقدامه على هذا الفعل داخل بيتها

وأرفقت دنيا الفيديو بتعليق موجَّه لطليقها، مؤكدةً أن الفتاة اعترفت بفعلتها وأن الخلخال الذي ارتدته في قدمها يعود لها، وكتبت: "لا تستخدم جمهور دنيا بطمة كوسيلة لتبرير ما فعللللللت يكفي كذب وبهتان والواقع شي آخر وبالادلة واذا كذبتي راك تضرب فالقضاء وتتكذب ما جاء في المحاضر الضابطة القضائية كاين فيديو موثق فيه خلخالي والاخت اعترفت عليك والخلخال الي فلايفك شريتيه جديييييييييد كذااااب خلخالي تعرفت عليه عند الشرطة والاخت اعترفت وشكرا ✌🏻".

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات دنيا بطمة، وتعاطفوا معها ومع قصتها، فكتبت إحداهن: "قطعتي قلبي ياعمري ودي ادخل من الشاشة واحضنك. اللي سويتيه عين الصواب لكرامة اي مرأة وكرامة المرأة المغربية بالذات لأنك كسرتي الصورة النمطية ان المغربيات يهمهم فقط الفلوس ويصبرون على ازواج خليجيين سيئين عشان فلوس وماديات فقط".

وأضافت: "حتى اعتذاره اللي نزله مثل وجهه لانه كاتب "من شيم الرجال الاعتذار حتى لو ماكان غلط" يعني بالعربي يشوف نفسه مو غلطان ومرة يصور نفسه وهم ينقلونه للمستشفى على اساس انه هالشي اثر فيه وسبب له صدمة قوية ومرة يصور وهو مشغل اغنيه مغربية عن الحزن والفراق ويحاول يتغصب البكيه والدموع عشان ترحمينه وترجعين له".

ولفتت المتابعة أن الترك حاول استعطافها والتلاعب بمشاعرها بعدما وضع علامة اكس على الوشم الذي كتبه باسمها.

واختتمت المتابعة منشورها: |الله يسعدك ويعوضك بالاحسن عيشي عشانك وعشان بناتك وشركات الانتاج الكبيرة اللي اكبر وافضل من شركته بيقدرون يستقدمونك بدون احتكار لك بشركة انتاجه وممكن تزيدين نجاح بمجرد ان شركة انتاج ثانية تتبناك يعني شوفي الموضوع من زاوية ايجابية".

