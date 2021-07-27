دنيا بطمة تثير سخرية متابعيها بإطلالة منفوشة.. "خياطتك ضحت بعشرين طاووس"!

أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة الجدل بإطلالتها الأخيرة خلال إحيائها حفل زفاف أسطوري لأحد العوائل الكريمة، حيث انقسم متابعوها بين محب للإطلالة وبين منتقد لها.

اختارت دنيا بطمة ارتداء قفطان مغربي باللون الأسود من توقيع مصممة الأزياء المغربية ا زيانا شيماء، وجاء مُزيَّنًا بتطريزات ذهبية أنيقة، لكن الغريب في التصميم هو الجزء السفلي المنفوخ منه المؤلف من ريش أسود، فقد كان مبالغ به.

ووصفت بطمة قفطانها بالتميز، ما أثار سخرية الكثيرين ممن رأوا أن اختيارها كان غير موفق، فعلَّق أحدهم: "صراحة معجبتنيش اللبسة و خصوصا التحت".

وأشارت إحدى المتابعات أن إطلالة بطمة تعود لعقد الثلاثينات، وكتبت: " شوفي لي يبقا يلبسك حويجات راقيين راكي دايرة فيك الضحك ب بحال هاد اللباس ديال التلاتينات".

وعلَّقت أخرى: " الصراحة اللبسة غ من الفوق زوينة اما من لتحت دايرا بحال بيبي الكحل".

وسخرت أخرى من اختيار مصممة الأزياء للريش الأسود، وكتبت: " الخياطة تاعك نظن في عيد الأضحى ضحات بعشرين طاووس".

دنيا بطمة وتغير شكلها

وفي وقت سابق، أثارت دنيا بطمة حالة من السخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن كشفت سبب التغير في شكل وجهها.

وأوضحت أن السبب كان زيادة وزنها بعد أن رزقت بطفلتها الأخيرة منذ عدة أشهر، وأنها تمارس الرياضة بشكل مستمر للتخلص من منطقة البطن وتابعت أن زوجها المنتج البحريني محمد الترك يصفها بـ "الدبة".

ويمكننا القول أن بطمة وإثارة الجدل وجهين لعملة واحدة، إذ كانت خلال الفترة الماضية الحديث الأبرز بسبب عدة مواضيع منها التغير المستمر في وجهها مع كل إطلالة جديدة، أيضاً أثارت الجدل بسبب ملابسها وتحديداً "الشورت" الذي نالت عليه إنتقادات لاذعة.