دنيا بطمة تصدم الجمهور بملامحها من دون فوتوشوب أو فلاتر!

تداول الجمهور فيديو للفنانة المغربية دنيا بطمة من أحدث ظهور لها خلال افتتاح أحد مراكز التجميل في بلدها الأم.

بطمة والتي دائماً ما تصدم الجمهور بالتغير الكبير في شكلها هذه المرة كان واقع الأمر أكبر بعد تداول فيديو لها من دون أي تعديلات فوتوشوب أو فلاتر، وظهر وجه بطمة في الصُورة مُغطى بالحبوب والعيوب وسخر رواد السوشال ميديا من الموضوع بعدة تعليقات كان منها:

"الان عرفت حت لو عندي فلوس هواي مراح احصل على بشرة صحية"..وتابع آخر "الغل و الحقد لي ف قلبها الأسود ينعكس على وجهها سبحان الله"..وجاء في تعليق أحدهم "الثقة اللي مدري من وين جايبتها واضح انها تحس وهي تتبوسم انها روئ الصبان"..

أيضاً من نفس الحدث تم تداول فيديو للحظة وصول بطمة للمركز وبدت بوزن زائد كانت قد عزته سابقاً لكونها أنجبت ابنتها مؤخراً.

بطمة وإثارة الجدل جزء لا يتجزأ، إذ كانت خلال الفترة الماضية الحديث الأبرز بسبب عدة مواضيع منها التغير المستمر في وجهها مع كل إطلالة جديدة، أيضاً أثارت الجدل بسبب ملابسها وتحديداً "الشورت" الذي نالت عليه إنتقادات لاذعة.

ابنة دنيا بطمة !

كما أن ابنتها الأصغر ذات الـ 7 أشهر تقريباً كانت قد تصدرت الحديث منذ أيام بعد تداول أول صُورة واضحة لملامح وجهها، وبسبب ملامح الفتاة الجميلة خمن البعض أن الفتاة تشبه خالتها "إبتسام".

للمزيد من قسم الترفيه:

مراد يلدريم ووصلة رقص رومانسية برفقة إيمان الباني!

مشعل الخالدي ومطالبات بالقبض عليه لوصفه طفلة بطريقة شهوانية

حسام حبيب يرد على اتهامات والده بفيديو وشيرين في أحضانه.. ويرفض مناداته بـ"والدي"!