دنيا بطمة تحتفل بالـ 8 مليون.. وفيديو جديد يعرضها للانتقاد

احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة بوصول عدد متابعينها عبر حسابها في انستغرام إلى 8 مليون متابع، ونشرت بطمة بهذا الخصوص فيديو ظهرت فيه وهي مرتدية فستان باللون الخمري البراق مع فتحة من ناحية الصدر.

وظهرت بطمة وهي تحل شمعة رقم 8 احتفالًا بهذه المناسبة، واعتمدت لشعرها تسريحة الشعر المموج مع تركه منسدلًا، واعتمدت مكياج صارخ.

وكانت دنيا بطمة قد تعرضت مؤخرًا للسخرية بعد ظهورها في وزن زائد ووجه منفوخ خلال احيائها حفل زفاف في مدينة طنجة، وارتدت الفنانة المغربية لهذه المناسبة قفطان مغربي باللون الفضي مع حزام عريض.

وجاءت سخرية الجمهور بسبب فيديو آخر نفت من خلاله الفنانة المغربية إجرائها أي عملية تجميل وهو ما عرضها للسخرية حيث رأى الجمهور أنها تبالغ في عمليات التجميل وأن شكلها أصبح مختلفًا تمامًا.

وجاء في تعليقات الجمهور: "مش عارفة تضحك من انتفاخ وجهها"، وقالت أخرى: "هذا وتقول مو عاملة اي تجميل".

وكانت قد كشفت بطمة خلال لقائها الأخير ان الجمهور لم يعتاد عليها بالمكياج لذلك فقد اعتقد أنها أجرت عمليات تجميل، كما تحدثت عن صورها الجريئة التي تنشرها بشكل مستمر مؤخرًا وقالت إنها تحظى بإعجاب الجمهور.

دنيا بطمة والإطلالات الجريئة

يُشار إلى ان دنيا بطمة تعرضت مؤخرًا لعدد كبير من الانتقادات وتصدرت الأكثر تداولًا بسبب ظهورها أكثر من مرة باطلالة جريئة من خلال ارتداء الهوت شورت والمايوه وفي كل مرة تظهر فيها الفنانة المغربية بإطلالة جريئة تتعرض للهجوم الشديد.

دنيا بطمة وعالم الشهرة

دخلت دنيا بطمة عالم الشهرة من خلال مشاركتها في برنامج المواهب اراب ايدول في الموسم الأول الذي حصدت فيه اللقب منافستها الفنانة المصرية كارمن سليمان.

وتزوجت دنيا بطمة بعد مغادرتها البرنامج من المنتج البحريني محمد الترك والد الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، كما تصدرت بطمة الاخبار بعد تداول اسمها وشقيقتها ابتسام في قضية حساب حمزة مون بيبي الشهير والمسؤول عن ابتزاز عدد من المشاهير حيث اتضح لاحقًا أن دنيا وشقيقتها ابتسام هما من يديران الحساب، ودخلت ابتسام السجن بسبب هذه القضية



