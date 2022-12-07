دنيا بطمة تحتفل بفوز المنتخب المغربي بالهتاف والرقص

احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة بفوز منتخب بلدها المغرب على المنتخب الإسباني بفارق 3 نقاط، وسط أجواء حماسية في إحدى المقاهي.

دنيا بطمة تحتفل بفوز منتخب المغرب

شاركت دنيا بطمة متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" مقطع فيديو وثَّقت فيه أجواء الاحتفالات في إحدى المقاهي بعد فوز منتخبها المغرب، وأرفقته بتعليق: "هاااادي هيااااا الهضراااااا.. احسن فراجة مع ولاد بلادي مبرووووووك عليييينا رفعتوووو راسنا يا أسوووود".

كما ظهرت بطمة واقفةً في الخارج يلتف حولها المشجعين، تهتف وتزغرد وتغني ممسكةً بعلم المغرب، مثيرة حماس الجميع.

إطلالة دنيا بطمة

واختارت بطمة لإطلالتها هودي باللون الأسود طبع عليه علم المغرب نسَّقته ببنطال أسود ضيق وانتعلت حذاءًا رياضيًا، بينما ارتدت قبعة بيسبول سوداء.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، وباركوا للشعب المغربي فوز منتخبهم، فكتبت إحداهن: "مليون مبروك لكل شعب المغرب الشقيق والله فرحتونا وفرحتو كل العرب ❤ كانت دعواتنا معكم كل دقيقه من بداية المبارة من سوريا".

وأضافت أخرى: "الف مبروك علينا نحتفل بالفوز من السعوديه مبروك للمغاربه ومنتخبنا اللي رفعووو راسنا فوق".