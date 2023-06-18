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دنيا بطمة تحتفل بميلاد ابنتها على طريقة Wednesday.. وصوتها يلقى إعجاب المتابعين

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 18 حزيران / يونيو 2023 - 01:44
دنيا بطمة
دنيا بطمة

أقامت الفنانة المغربية دنيا بطمة حفلًا عائليًا بمناسبة عيد ميلاد ابنتها غزل الترك، التي أتمت عامها السادس، وذلك في أجواء مستوحاة من المسلسل التلفزيوني الأشهر Wednesday.

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دنيا بطمة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

شاركت دنيا بطمة متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" العديد من الصور ومقاطع الفيديو للحفل، الذي حضرته شقيقاتها وبعض الأصدقاء المقربين، حيث اختارت لديكورات الاحتفال ألوان قاتمة من بينها  البنفسجي والأسود.

وشاركت بطمة صورة لقالب الحلوى المؤلف من عدة طبقات جاءت باللون الأسود، زيَّنت بورود الزنابق البنفسجية، واعتلى الطابق العلوي قبعة رأس سوداء، كما زيِّن بشكل فتاة ترتدي فستانًا أسود، يتشابه بالذي ترتديه "غزل".

دنيا بطمةدنيا بطمة

ورقصت بطمة رفقة ابنتها على أغنية نانسي عجرم "با بنات"، كما شجعت ابنتيها ليلي روز وغزل على الرقص معًا. ويبدو أن غزل ورثت صوت والدتها بطمة، إذ حظيت على إشادة المتابعين بغنائها في حفل ميلادها، فكتبت إحداهن: "غادي تكون دنيا تانيا ان شاء الله الله يحفظها يارب"، وأضافت أخرى: "ذاك الشبل من ذاك الاسد".

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وارتدت غزل فستانًا باللون الأسود المرقط بالأبيض، فيما سرحت شعرها على شكل جديلتين جانبيتين. واختارت بطمنة ارتداء فستان قصير من قماش الشيفون الأسود، واٍدلت خصلات شعرها الأسود الناعم على جانبي كتفها.

كلمات دالة:دنيا بطمة

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