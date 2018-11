View this post on Instagram

نحن من يصنع غرور الآخرين لأننا نعطي قيمة لمن لا قيمة له ؛لكن الجميل أن تجاهلك لهم يعيدهم الى مكانتهم الاصلية التي تسمى #بلا_قيمة يصعدون على حسابك ولا يعلمون انه #الصعود_الى_الهاوية باختصار لا قيمة لهم بدونك عش حياتك فما يصح إلا الصحيح .#سفيرة_القفطان_المغربي #سفيرة_القفطان_المغربي_دنيا_بطمة #forever#دنيا_بطمه صدقتي @rahmariadh وتستمر الحياة...

A post shared by Dunia Batma (@dunia_batma) on Nov 3, 2018 at 12:33pm PDT