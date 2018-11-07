دنيا بطمة تستفز متابعيها بعدما أطلقت على نفسها لقب "سفيرة القفطان المغربي"
نشرت الفنّانة دنيا بطمة أحدث إطلالاتها عبر حسابها على موقع إنستغرام، وذلك أثناء إحيائها حفلها الأخير في إحدى حفلات الزفاف الخاصّة التي ارتدت فيه فقطان أحمر اللون مع تطريز ذهبي وفضي، واصفة نفسها بـ"سفيرة القفطان المغربي".
وجاء اللقب الذي أطلقته بطمة على نفسها بمثابة استفزاز للنجمات الأخريات وأيضًا بعض المتابعين لها، حيث أنها دائما تقوم بارفاق ذات الـ"الهاشتاغ" على كل الصور والفيديوهات، مما أثار استفزاز البعض وتساؤلاتهم عمن أعطاها هذا اللقب وعلى ماذا اعتمدت عندما وضعت نفسها في منصب سفيرة لأحد تراثيات المغرب العريقة ألا وهو القفطان المغربي.
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نحن من يصنع غرور الآخرين لأننا نعطي قيمة لمن لا قيمة له ؛لكن الجميل أن تجاهلك لهم يعيدهم الى مكانتهم الاصلية التي تسمى #بلا_قيمة يصعدون على حسابك ولا يعلمون انه #الصعود_الى_الهاوية باختصار لا قيمة لهم بدونك عش حياتك فما يصح إلا الصحيح .#سفيرة_القفطان_المغربي #سفيرة_القفطان_المغربي_دنيا_بطمة #forever#دنيا_بطمه صدقتي @rahmariadh وتستمر الحياة...
من ناحية أخرى، وجّهت دنيا بطمة الشكر لزوجها المنتج محمد الترك من خلال نفس الفيديو، والذي وصفته قائلة: "الاشراف العام لزوجي ملكي، وإدارة أعمالي الغالي محمد"، حيث حرص كل منهما في الفترة الأخيرة على تأكيد قوة العلاقة خاصة بعد انتشار بعض الشائعات خلال فترة من الفترات عن بعض المشاكل التي وقعت بينهما وانفصالهما.
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حفل زفاف عايلة آل مسلم & المالكي الف مبروك عروستي الجميلة مريم وعريسنا ناصر الله يتمم لكم على خير الحفل تعهد وهندسة صوت شركة @zafat شكرا لأخي أحمد على الاهتمام الدايم اشراف عام زوجي ملكي وإدارة أعمالي الغالي @alturkproductions شكرا فرقتي المبدعة وكورالي المبدع شكرا لمنسقتي @ghizlanejab واخي @hassanatef يعطيكم الف عافية اما اناقتي بقفطان بلادي إبداع الغالية @almansourifashion2 مكياجي بأنامل الحب @om_tameem555 شعري إبداع @hairdresser_777freelance ترقبوا جلسة تصوير عجيبه بعدسة @hassankfarhat #سفيرة_القفطان_المغربي #سفيرة_القفطان_المغربي_دنيا_بطمة #دنيا_بطمه #forever #bama2018_duniabatma
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