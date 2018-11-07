دنيا بطمة

نشرت الفنّانة دنيا بطمة أحدث إطلالاتها عبر حسابها على موقع إنستغرام، وذلك أثناء إحيائها حفلها الأخير في إحدى حفلات الزفاف الخاصّة التي ارتدت فيه فقطان أحمر اللون مع تطريز ذهبي وفضي، واصفة نفسها بـ"سفيرة القفطان المغربي".

وجاء اللقب الذي أطلقته بطمة على نفسها بمثابة استفزاز للنجمات الأخريات وأيضًا بعض المتابعين لها، حيث أنها دائما تقوم بارفاق ذات الـ"الهاشتاغ" على كل الصور والفيديوهات، مما أثار استفزاز البعض وتساؤلاتهم عمن أعطاها هذا اللقب وعلى ماذا اعتمدت عندما وضعت نفسها في منصب سفيرة لأحد تراثيات المغرب العريقة ألا وهو القفطان المغربي.

من ناحية أخرى، وجّهت دنيا بطمة الشكر لزوجها المنتج محمد الترك من خلال نفس الفيديو، والذي وصفته قائلة: "الاشراف العام لزوجي ملكي، وإدارة أعمالي الغالي محمد"، حيث حرص كل منهما في الفترة الأخيرة على تأكيد قوة العلاقة خاصة بعد انتشار بعض الشائعات خلال فترة من الفترات عن بعض المشاكل التي وقعت بينهما وانفصالهما.