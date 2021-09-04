شيرين عبد الوهاب تثير الشكوك حول حملها بسبب تصرفها في هذا الفيديو!

تعيش الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب نشاطاً فنياً كبيراً حالياً بعد أن كانت قد أحيت أمس حفل غنائي في المملكة العربية السعودية.

شيرين عبد الوهاب أيضاً تحيي حفلاً غنائياً ثانياً خلال الساعات الحالية في المملكة، وتداول الجمهور فيديوهات لحظة وصول الفنانة إلى المسرح برفقة زوجها الفنان حُسام حبيب الذي كان ممسكاً بيدها طوال الوقت إضافةً إلى تواجد ابنتيها معها.

الفيديو المتداول أظهر شيرين عبد الوهاب وهي تحاول تغطية بطنها الذي بدا منفوخاً بشكل بسيط، كما أن الشكوك زادت حول خبر حملها بسبب طريقة مشيتها وحرصها الذي بدا أكثر من المعتاد عليه. الفنانة المصرية والتي لاحقتها شائعات الحمل بطفلها الأول من حسام حبيب لم تصرح بأي شيء حالياً على الرغم من تداول الأخبار بشكل واسع.

في نفس السياق، تم تداول فيديو وُصف بـ المليء بالغضب والإحساس لـ شيرين من حفلها أمس بعد أن أدت أغنيتها "تاج راسك" بطريقة كسرت قلب الجمهور عليها والذين بدورهم اعتبروا أن أداء شيرين كان رداً غير مباشر على الأذى الذي تلقته من والد زوجها بعد تسريبات صوتية فاضحة.

شيرين عبد الوهاب وفضيحة والد حسام حبيب!

يذكر أن القصة تعود لـ أشهر قليلة بعد تداول تسجيل صوتي لوالد حسام حبيب وهو يتحدث عن رغبة ابنه بالزواج مُجدداً من فتاة صغيرة في العمر حتى يتمكن من الإنجاب، وان حسام يتلاعب بالحسابات المصرفية الخاصة بـ شيرين وهو الذي يُديرها… كما تابع بوصف شيرين بـ أنها "بلدية" وليست من مستوى عائلته وانها سببت تراجع كبير لإبنه في مجال الفن بعد أن توقف عن طرح الأعمال الغنائية منذ زواجه

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