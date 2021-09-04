محمد لافي فقد نظره بسبب خطأ طبي.. وهذا هو سبب وفاته!

فُجع الوسط الفني بخبر وفاة النجم الفلسطيني محمد لافي والذي عرفه الجمهور من خلال برنامج المواهب سوبر ستار.

الخبر الحزين كانت زميلته في نفس البرنامج الفنانة السورية رويدا عطية هي أول من شاركته بمنشور جاء فيه "محمد يا حلو القلب يا طيب وخلوق عم قول الله يرحمك والوجع اللي عم حس فيه ما الو وصف،يا رفيق ذكرياتنا بالمر والحلو راح تبقى بالقلب دايما يا غالي انت،الله يصبرنا على فراقك ويصبر اهلك وكل محبينك،هيك ارتحت يا لافي رحت لمكان احلى مافيه زعل ولا تعب،إنا لله وإنا إليه راجعون".

ومن بعدها شاركت الفنانة الأردنية ديانا كرزون والتي نالت لقب سوبر ستار العرب من نفس البرنامج منشور جاء فيه "بسم الله الرحمن الرحيم ‏( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))‏صدق لله العظيم...‏ إنتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان الطيب ‏محمد لافي..الله يرحمك..انا لله وانا اليه راجعون"

بالعودة لسبب الوفاة فقد أفادت المصادر أن محمد لافي أصيب بوعكة صحية مُفاجئة استدعت دخوله للمستشفى وكان قد أكد ذلك أحد اقربائه الذي شارك منشور عبر حسابه يطلب فيه من المحبين الدعاء له، وأفادت مصادر أيضاً أن الراحل أُصيب بفيروس كورونا وهو الذي أدى إلى إنهاء حياته.

⁧

من هو محمد لافي ؟

كان محمد لافي قد عاش معظم سنوات حياته في دولة الكويت وواجه العديد من الصعوبات في حياته من بينها فقدانه للبصر وهو في عمر الـ 14 عاماً نتيجة خطأ طبيّ، إلا أن ذلك لم يمنعه من تجاوز المحنة والسعي نحو حلمه بالغناء والمشاركة في برنامج المواهب "سوبر ستار" عام 2003 إلى جانب رويدا عطية، ديانا كرزون، ملحم زين، نانسي زغبلاوي.

للمزيد من قسم الترفيه:

شيرين عبد الوهاب تنفجر غضباً على المسرح.. "أنا مش جارية ولا عبدة عندك"!

نوال الزغبي متهمة بالتطاول على الذات الإلهية ..والسبب هذه التغريدة!

هيا كرزون تثير سخط الجمهور بإطلالة جريئة من بعد شقيقتها زين كرزون!