روزانا اليامي تكشف هوية الشاب الذي تم تداوله على أنه حبيبها الجديد!

تصدرت الإعلامية السعودية روزانا اليامي الحديث خلال الفترة الماضية بعد تداول أخبار مفادها أنها بعلاقة عاطفية بعد أقل من شهر على طلاقها.

وكان الخبر قد انتشر بعد أن شاركة صُورة لها برفقة شاب وهي تحتضنه إضافةً إلى عدة فيديوهات وصور لمائدة أرفقتها بتعليق "سفرة عزاب في آخر يوم عزوبية".

روزانا اليامي تودع العزوبية ولم يمر شهر على طلاقها pic.twitter.com/Vd7Ii3YKG8 — ETN (@EtnArabic) March 6, 2021

وخرجت الإعلامية عن صمتها وعلقت على الاخبار المتداولة بـ "اتقوا الله في أعراض الناس، أخويه خلتوا حبيبي الجديد!..وللمرة المليون موضوع إرتباطي وشريك حياتي المستقبلي مش مادة للطرح وحياتي الزوجية رح تكون خاصة فيا أنا وزوجي وعائلتي فقط".

وأثار تصريح الإعلامية سخرية الجمهور الذي اتهمها بأنها تعمدت مشاركة مثل هذه الصُور واثارة الجدل بغاية تصدر الحديث، اضافةً إلى أنها تعمدت الرد المتأخر لتصدر الحديث واثارة زوبعة إعلامية حولها.

يذكر أن طلاق الإعلامية من زوجها خالد تم منذ شهر بشكل رسمي بعد عام ونصف تقريباً من العلاقة، أما حول سبب الطلاق فعلقت بـ "نصيب" وتمنت الخير لها ولطليقها.

في نفس السياق، اسم الإعلامية روزانا أصبح متداول بكثرة من بعد سلسلة تصرفات وأحداث من الأخيرة جعلتها تتصدر الحديث عبر منصة تويتر وكان أولها تخليها عن الحجاب موعزةً السبب بالتعليق "اجتهدت وجاهدت نفسي، لكن الله لم يكتب لي الثبات، والله وحده يعلم بالنوايا والقلوب، والله يصلحنا جميعاً"!

أيضاً تم تداول صُور لها بعد أن تعرضت لحادث سيارة أرداها طريحة الفراش لعدة أيام، وعلقت وقتها عن طريق مشاركة صور عبر حسابها في تطبيق سناب شات وارفقتها بتعليق "تعرضت لحادث والحمدلله الذي نعطيه فيجزينا بحفظه وبعينه التي لا تنام، اللهم لا اعتراض".

نقل روزانا اليامي الى احد المستشفيات بعد تعرضها لحادث سير .. pic.twitter.com/gG3RRfm8r0 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 26, 2021

شفاه روزانا كان لها أيضاً نصيب من الحديث بعد أن شاركت صُورة لطفلة صغيرة وارفقتها بتعليق "يا رب أجيب بنت تشبهني وشفايفها زي شفايفي".

نبذة عن روزانا اليامي

ولدت عام 1988 ميلادي وهي إعلامية وناشطة سعودية كانت انطلاقتها الفعلية منذ عشر سنوات حين كانت تبلغ من العمر 13 عام، فسجلت وقتها كأصغر صحفية سعودية حيث كانت بداياتها في مجله روتانا تميز اسمها بين الكثيرون ممن سبقوها لفكرها المتميز و أسلوبها الجريء الذي طرح الكثير من الاحداث الشائكه بالمجتمع حيث عملت بالكثير من الصحف والمجلات منها مجلة سيدتي و صحيفة ايلاف الالكترونية كما ان في رصيدها نتاج ادبي وحيد اسمته الف رجل في ليلة واحدة.

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