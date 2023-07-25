دنيا بطمة تعتزل السوشال ميديا..تعرضت للضرب وهددت بالفضيحة

أحدثت الفنانة المغربية دنيا بطمة حالة من الجدل بإعلان غيابها عن السوشال ميديا، إذ كتبت في منشور لها: "حبايبي سأغيب عنكم فترة.. أحتاج للراحة قليلًا.. أحبكم جميعًا".

دنيا بطمة تفقد أسنانها

بعدها بساعات نشرت خبرًا لأحد المواقع المغربية يفيد تعرضها للضرب نتج عنه تحطم اثنين من أسنانها، ما دفعها للخروج عن صمتها في منشور هاجمت فيه الصحف الصفراء ومروجي الشائعات، نافيةً ما أشيع بمشاركتها عدة صور تجمعها بابنتيها أثناء استمتاعهما بوقتهما في مدينة الملاهي.

بدوره، هاجم مالك الصفحة الأخبار بطمة مطالبةً إياها بالخروج على جمهورها عبر بث مباشر، ومهددًا إياها بالكشف عن هوية من ضربها، وكتبت: "رد مستعجل لدنيا بطمة...لن ننزل إلى مستواك ونعايروك بأسلوبك...نتحداك تباني للمغاربة بوجهك لايف...أما لي عطاك كروشي وهرس ليك اسنانك ماغاديش نكشفو هويتو دابا...انتظري الصدمة".

وعاودت بطمة الرد مهددةً مالك الصفحة بفضحه قريبًا وبالدلائل، وشاكرةً الصحف النزيهة.

دنيا بطمة تلغي حفلها الغنائي

وتأتي فضيحة بطمة بعدما ألغي حفلها الغنائي، الذي كان من المقرر إقامته ضمن فعاليات مهرجان "تيفلت" في دورته الثالث، بشكل مفاجئ؛ ما أحدث حالة من الجدل والتساؤلات حول الأسباب.

وتوجَّهت بطمة عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام"، وكشفت أن الحفل ألغي نتيجة وقوع عطل مفاجئ في سيارتها منعها من الوصول في الوقت المحدد، إذ كتبت: "جمهوري العزيز في مدينة تيفلت، تعذر عليا الوصول في الوقت المناسب للمهرجان بسبب عطل مفاجئ في سيارتي وأنا في الطريق".

وأضافت معتذرة: "كنعتذر منكم ومن منظمي التظاهرة، ونتلاقاو في فرصة ثانية".

إلَّا أن الصحف المغربية أفادت نقلًا عن مصادر مقربة من منظمي الحفل أن السبب يعود لرفض الفنانة أن تكون في آخر قائمة الفنانين الذي سيحيون المهرجان.

وأضاف أن بطمة لم يعجبها وضع الفنان خاتم عمرو في افتتاحية المهرجان، بينما يوضع اسمها في آخر القائمة.

