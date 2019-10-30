دنيا بطمة "ندمانة".. في حوض الإستحمام!

أطلقت الفنانة المغربية "دنيا بطمة" فيديو كليب جديد تحت عنوان "ندمانة"، من كلمات وألحان إيهاب أمير، والتوزيع كان من نصيب Roone أما الإخراج فكان من نصيب زوج ومدير أعمال الفنانة "محمد الترك".

الفيديو كليب صُور بطريقة رومنسية لعلاقة حب تجمع بين بطمة وبطل الفيديو كليب، وتأثرت علاقتهما بسوء تفاهم أدى إلى إنهاء العلاقة التي تجمعهما بفترة معينة، لتتضح الأمور في أخر الفيديو كليب ويعود الثنائي إلى بعضهما.

فيديو كليب "ندمانة" أثار الجدل بعد ظهور دنيا في أول مشهد منه وهي في حوض الإستحمام وتغطيها الرغوة، مما أثار إستياء البعض وإعتبره جرأة زائدة ولا تتناسب مع الفن الذي تقدمه الفنانة.

بدورها قامت الفنانة بنشر مقطع "حوض الإستحمام" على حسابها في إنستغرام وكأنها توجه رسالة للمنتقدين أنها لا تهتم بالانتقادات.

الكليب تمكن من تحقيق ما يقارب 1.5 مليون مشاهدة في فترة يوم واحد، وتصدر تريند اليوتيوب للفيديوهات الأكثر مشاهدة في فترة عرضه.

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