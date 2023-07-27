إطلالة الملكة رانيا في ميلان رفقة الأميرة رجوة ووالدتها السيدة عزة السديري

خلال وقت سابق شوهدت الملكة رانيا خلال جولة في ميلان الإيطالية وهي تساعد في التجهيز للعروس الأميرة رجوة الحسين رفقة والدتها السيدة عزة السديري، انطلاقًا في تأدية دورها كأم مثالية في جميع المناسبات والأحداث.

وظهرت السيدة عزة السديري بإطلالة يومية مريحة جنبا إلى جنب مع ابنتها الاميرة رجوة التي اختارت إطلالة سوداء أنيقة وراقية ورصينة.

وفي هذا المقال نقدم لكم تفاصيل إطلالة الملكة رانيا العبدالله من عدة دور أزياء إيطالية وفرنسية متعددة.

الملكة رانيا تتألق بـ معطف أنيق من علامة فيندي

لفتت الإطلالة من الخارج بفخامة رصينة وأنيقة وبشيء من الدفئ الفاخر أيضا. بتصميم من علامة "فيندي" الإيطالية من تصاميم المبدع كيم جونز لموسم خريف وشتاء 2022 بقماش الجوخ الفاخر المتشكل بتدرجات الألوان "أومبريه".

برزت الألوان الرمادية بالتدرج الراقي والفاخر الذي تحبه جلالتها. وبياقة واسعة ومفتوحة بثنيتين راقيتين.

أما الكنزة الصوفية الj"هاي نيك" التي جاءت باللون الرمادي أيضا من تصميم العلامة الإيطالية العريقة "سالفاتوري فيراغامو" فكانت إضافة أنيقة ودافئة للإطلالة التي غلب عليها طابع اللون الرمادي الملكي.

إضافة إلى اعتماد الملكة رانيا في التنسيق على حقيبة من العلامة الفرنسية الفاخرة لوي فيوتون من المجموعة الأخيرة التي يبلغ سعرها بين 4300 دولار و 9100 دولار وكانت جلالة الملكة تحمل الحقيبة التي يبلغ سعرها 8100 دولار بالحجم الأقرب إلى المتوسط.

حذاء من جلد الغزال باللون الأسود

أما الحذاء الأسود الأنيق الذي يصل إلى حد الركبة من العلامة البريطانية الفاخرة "جينيفير شاماندي" باللون الأسود وبتفاصيل أنيقة تنتهي بـ "بكلة" ذهبية اللون في مقدمة الحذاء الانيق. وكعب باللون الـ"بيج الأنيق. وكان الحذاء مصنوعا من جلد الغزال الطبيعي بالكامل.