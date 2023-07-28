هادي سليمان يقدم أجمل حقائب العلامة الفرنسية سيلين لموسم ربيع وصيف 2023

منذ توليه منصب المدير الإبداعي للدار الفرنسية العريقة "سيلين" عام 2018 بعد أن غادرتها المدير الإبداعية السابقة "فويبي فيلو" عام 2017، لا يزال المصمم من أصول مغربية هادي سليمان يقود الدار الفرنسية "سيلين" بإبداع لا حدود له ويتميز المصمم بانتهاجه خطى كبار مصممي الأزياء العظماء في تحقيق مبيعات مهولة من الإكسسوارات بأشكالها المختلفة ولا سيما الحقائب.

تندرج حقائب "سيلين" من موسم ربيع وصيف 2023 تحت قائمة أبرز المجموعات التي تميزت بمبيعات ضخمة خلال الفترة الأخيرة لهذا الموسم وفي هذا المقال سنقد لك أبرز الموديلات الجديدة من الحقائب الخاصة بالدار والتي ستلائم إطلالتك الصيفية بكل أناقة.

حقيبة "تريومف" الأيقونية من دار سيلين بمدى عريض وأنيق

بتصميم أنيق وفاخر من "كالف سكن" لامع وأنيق تتألق الحقيبة الجديدة من سيلين بالتصميم المعاد ابتكاره بكل أناقة وجمال بتصميم بمدى أعرض من الجانبين الأيمن والأيسر لتأخذ الحقيبة طابع الـ"شولدر باغ" أو ما يعرف بحقيبة الكتف لحمل أكثر أناقة ورقي وملائمة لأكثر عدد ممكن من الإطلالات التي ستتألقين بها خلال اليوم.

حقيبة "سيلين بانيير" الأكثر كلاسيكية ورقي للصيف

تخليدا لأسلوب الـ"ريفيرا" الفرنسية للتصييف ومن وحي الصيف الأنيق في كل العالم من لوس أنجلوس إلى مدينة كان الساحرة في فرنسا، تحتفي الحقيبة الأنيقة الجديدة بالأسلوب الفاخر للرداء بتفاصيل القش المعالج والمتشابك بأشكال هندسية مثلثة ثابتة ونمطية لتتألقي بها في جميع إطلالاتك الصيفية بلا شك.

وتتوفر هذه الحقيبة الجديدة بسعر يتراوح بين 2000 دولار إلى 5000 دولار حسب الحجم والمواصفات وتتألق الحقيبة بخليط ألوان مثالي يجمع بين أناقة لون القش الطبيعي جدا مع الألوان المختلفة كهذا اللون الأزرق والرمادي الباستيل ولوحة أخرى واسعة من الألوان الصيفية المتألقة كالوردي والكحلي.

حقيبة "باكت" صيفية أنيقة

ولا أجمل من اقتناء حقيبة تجمع بين تفاصيل الجلد العسلي وتفاصيل القش الطبيعي لإطلالة صيفية كلاسيكية وملائمة لإطلالات الصيف حيث تتماشى ألوان هذه الحقيبة مع جميع الإطلالات من بين اللون وبلا مبالغة، وصولا إلى اللون الأسود. حيث سترافقك هذه الحقيبة من الإطلالات النهارية وصولا إلى الإطلالات الليلية الأنيقة.