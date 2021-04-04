دوللي شاهين تُطل بدون مكياج والجمهور مصدوم: "مين دي؟" (صورة)

بين الحين والآخر، تطل على الجمهور فنانة من بين الفنانات المعروفات بجمالهن الآخّاذ بدون مكياج، وهذه المرة كان الدور للفنانة اللبنانية دوللي شاهين والتي شاركت متابعيها أحدث صورها على إنستغرام بدون مكياج وتركت الجميع في حالة صدمة.

وكان لدى دوللي شاهين الشجاعة للظهور لأول مرة بدون أي مساحيق تجميل أو فلاتر، ولكنها صدمت متابعيها بسبب التغير الكبير في ملامحها ، وهو ما كان واضحًا وجليًا لكل شخص رأى الصورة، وعلقت قائلة: "خلقي ضيق ومتعصبة ومتنرفزة وكل المشاعر السلبية الي في الدنيا..ها ايه تاني".

ولاقت الصورة تفاعلًا لافتًا وحصدت آلاف الإعجابات والتعليقات، فكتب أحدهم لدوللي شاهين قائلًا: "إنتي مش إنتي"، فيما علق آخر: "هو ايه الي حصل في وشها يا جدعان دي اتحولت تماما"، وأضاف أحدهم: "بوظتي وشك وشفايفك للأسف كمان كان شكلك حلو اوي ياخساره".

وكانت دوللي شاهين قد أثارت الجدل أيضًا من خلال نفس الصورة، حيث بدا وكأنها تعمدت إبراز صدرها لتغطي على وجهها الذي ظهرت فيه بدون مكياج، وهو ما عرضها لانتقادات لاذعة، خاصة وأن البعض ذكرها أيضًا أن شهر رمضان على الأبواب ولا يجوز أن تظهر بهذا الشكل.

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