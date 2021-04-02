نسرين طافش تعلن فسخ خطوبتها...وتبرر السبب!

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش أنها فسخت خُطوبتها من حبيبها الذي لم تكشف عن هويته بعد أشهر من العلاقة.

نسرين روت تفاصيل فسخ الخطوبة في حوار إذاعي لصالح إحدى المحطات المصرية وأكدت أن القرار جاء لأنها لم تشعر بتوافق روحي وفكري مع الشريك وربما إستعجلت لأنها كانت تريد أن تصبح أُم بأسرع وقت ممكن.

الفنانة السورية تحدثت عن كم الشائعات التي تلاحقها حول علاقاتها العاطفية المتعددة وحتى أخبار المشاكل التي جمعتها بزميلاتها، وأضافت نسرين أنها شخص يركز على نفسه ومن المستحيل أن تبادر بالإساءة لأي شخص ولا ترد على المواضيع إلا إذ وصلت لحدود "قلة الأدب".

يذكر أن نسرين كانت قد تصدرت الحديث منذ مدة بعد تداول فيديوهات لها من حفل عيد ميلاد الفنان المصري ماجد المصري، ولفتت نسرين الأنظار بفستان قصير وطريقة رقصها إلى جانب الفنان المصري وزوجته.

نسرين أيضاً كانت قد تصدرت الترند منذ مدة بعد أول ظهورها لها بالحجاب والعباءة السوداء، وبعد تداول الصورة بشكل كبير اضطرت نسرين للتوضيح أن الإطلالة من أجل مسلسلها الرمضاني القادم "المداح" والذي يجمعها بالنجم المصري "حمادة هلال"، وتؤدي نسرين في العمل دور فتاة تدعى "رحاب" من دون التطرق لباقي التفاصيل، إلا أنها أكدت أن الدور جديد عليها وسينال إعجاب الجمهور وتؤدي فيه دور زوجة حمادة هلال.

بالعودة للحياة الشخصية للفنانة، فقد كانت قد أعلنت منذ أشهر قليلة وبالتحديد خلال مهرجان الجونة السينمائي أنه تم خطبتها بسرية كاملة بوجود الأهل فقط وأنها ستدخل القفص الذهبي بنفس الطريقة على الأغلب خلال السنة الحالية 2021. مع إعلان خبر الخطوبة والزواج بدأت التخمينات حول هوية العريس وضجت الصفحات الفنية وقتها بهوية العريس وهو الملياردير الكويتي ورئيس نادي توتنهام الإنجليزي "فواز الهوساوي".

ونفت المصادر المقربة من الفنانة خبر ارتباطها بـ فواز إلا أن الشائعات لم تتوقف ضمن أخبار شبه أكيده أنه هو فعلاً العريس المنتظر وسط صمت من طرف نسرين في البداية، إلا أنه مع تداول الخبر بشكل كبير خرجت عن صمتها بتغريدة جاء فيها "يسعد يوم الجميع.. أنا أول من صرحت عبر برنامج إنسايدر مع الإعلامي الصديق إيلي نخلة بخطوبتي من شخص من خارج الوسط الفني والرياضي والسياسي.. وهو ليس من اخوتنا وأهلنا من الخليج العربي كما أشيع.. شاء الله أن يجمعنا باسم الحب سويا والزواج سيتم قريبا وعقبال العايزين".

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