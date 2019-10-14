ديانا حداد بإطلالة كلاسيكية في الرياض.. ولكن للجمهور كلمته!

أقيم أمس في الرياض حفل "توزيع صناع الترفيه" لتكريم النجوم من كافة أنحاء البلاد على أدوارهم المختلفة في مجال الغناء والتمثيل.

ومن بين الحضور، تواجدت برنسيسة الغناء العربي "ديانا حداد" التي لفتت الأنظار بإطلالتها الكلاسيكية.

ديانا اختارت فستان كلاسيكي أسود ضيق طويل مغطى بالشيفون من منطقة الصدر، ونسقت معه حزام من "Gucci" باللونين الأسود والذهبي وحذاء مفتوح باللون الذهبي، و"Clutch" من نفس اللون، واكتفت بساعة وحلق ذهبي.

فستان ديانا أثار الكثير من الجدل حول ما إذا كان مناسب لطبيعة الدولة المستضيفة وعاداتها ووصفه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ "الفاضح" بسبب، في حين دافع الكثيرون عن إطلالة الفنانة ووصفها بالراقية.

من جانبها نشرت ديانا الكثير من الفيديوهات خلال الحفلة للفنان وليد توفيق والنجم عاصي الحلاني، كما أبدت حبها للفنانة الذهبية نوال الزغبي التي كانت تجلس معها على نفس الطاولة.

يذكر أن أخر عمل فني للفنانة كان أغنية "جمالوا" باللهجة المصرية الذي حقق أكثر من مليون مشاهدة على قناة روتانا الرسمية في اليوتيوب.

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