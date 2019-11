ديانا حداد تُدافع عن نفسها وترد على اتهامها بالإساءة لزملائها!

غضب جماهيري من "ديانا حداد" لعدم إعطاء زملائها "نجوى كرم وملحم زين" فرصة للغناء، وإستياء نجوى كرم واضح في الفيديو 😐 #نجوى_كرم #ملحم_زين #دياناحداد #الرياض #تعلى_وتتعمر_يا_دار #لبنان #عرب #مشاهير #فيديو

