ديانا حداد تُدافع عن نفسها وترد على اتهامها بالإساءة لزملائها!

أحيا عدد من نجوم لبنان "نجوى كرم، عاصي الحلاني، ديانا حداد، وملحم زين" ليلة غنائية ضن مهرجان الرياض للترفيه من تنظيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه "تركي آل الشيخ".

نجوم لبنان أدوا معاً أغنية الراحلة صباح "تعلى وتتعمر يا دار" كتحية منهم للشعب اللبناني بعد الأوضاع السياسية التي يمر بها البلد في "ليلة لبنانية" خاصة، إلا أن الأداء لم يكن موفقاً.

فكما أظهرت الفيديوهات لم تعطي ديانا حداد فرصة لزملائها الفنانيين بالغناء، إذ أظهر الفيديو انزعاج شمس الأغنية اللبنانية "نجوى كرم" وريس الأغنية اللبنانية "ملحم زين" من غناء ديانا، بينما حافظ فارس الأغنية "عاصي الحلاني" على هدوء أعصابه، وبعد تقديم وصلتهم تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر مغادرة كرم وزين للمسرح مباشرة كنوع من التعبير عن غضبهم.

ما إن انتشر الفيديو الخاص بالأغنية الجماعية حتى هاجم الجمهور وأهل الصحافة الفنانة ديانا، واتهموها بأنها تحاول أن تغطي على زملائها وأنها لم تحترمهم وسط تعليقات سلبية من الجمهور.

من جهتها أكدت حداد في إحدى المقابلات على أن الموضوع كان عفوي وإتفقوا على الأداء بشكل عفوي دون تخطيط مسبق.

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