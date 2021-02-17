ديانا كرزون تتعرض لهجوم شديد بسبب تصريحها عن "العاملة المنزلية"!

عاد اسم الفنانة الأردنية ديانا كرزون لتصدر الحديث عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديو قديم له يعود عمره لسنتين.

وأظهر الفيديو المتداول وجهة نظر ديانا حول "إعطاء العاملات الحرية خارج نطاق المنزل"! لتعلق ديانا بـ "أنا ضد إعطاء العاملة حرية خارج نطاق المنزل والأسرة وكذلك والدتي التي اتخذت هذا القرار"!.

وتابعت ديانا "الواحد بخاف من قد ما بسمع قصص لهيك المشاكل رح تكون أقل واريح للرأس، لأنو ما إن طلعت من البيت حتى صار عندها ناس ومعارف وممكن يلعبوا براسها ويصل الموضوع للسرقة والقتل"!

وأثار الفيديو بالرغم من قدمه حالة من الجدل والغضب بين رواد السوشال ميديا، وجاء من بين التعليقات:

"ديانا معاها طبعا وبقوة لوتركت الخادمة تصول وتجول على كيفها مامن وراها إلا المشاكل وهي تحت كفالتهم لكن هي دائما معهم وبتطلع مع أهل البيت وترجع معاهم مافيه أكثر من كده هم لاقالوا بيشتموها ولابيضربوها ألف تحية للعقل الحكيم"..

ديانا معاها طبعا وبقوة لوتركت الخادمة تصول وتجول على كيفها مامن وراها إلا المشاكل وهي تحت كفالتهم لكن هي دائما معهم وبتطلع مع أهل البيت وترجع معاهم مافيه أكثر من كده هم لاقالوا بيشتموها ولابيضربوها ألف تحية للعقل الحكيم.. دندووون.. — NAJYA JOMAH (@JomahNajya) February 17, 2021

وتابع آخر "ترا هي مب حيوان صحيح تخدمكم لكن ايضا له مساحه شخصية مايحق لنا اصلا نسلب هالمساحه".

واضاف آخر "الشغاله تتصل علي وهي برا تقول إيش يبقى يجيب أنا من بقاله هذولا بشر زينا لهم الحريه مو عبيد"..

ترا هي مب حيوان صحيح تخدمكم لكن ايضا له مساحه شخصية مايحق لنا اصلا نسلب هالمساحه!!! https://t.co/eqlP6X35Wg — ميم (@llaarreema) February 17, 2021

وكان هنالك تعليق "تقريباً يمكن من 7 سنين ماما بطلت تجيب عامله للبيت لانها عانت كثير من المسؤوليات وخافت انها تظلم انسانه محتاجه ومغتربه وبتسكن معانا بنفس البيت ، وكلنا احترمنا رغبتها لان فعلاً الموضوع مو بهذي السهوله !وصار كل انسان ببيتنا يسوي شغله بنفسه ويجونا فقط بارت تايم يساعدونا ويروحون".

من جهة أخرى، كانت الفنانة الأردنية قد أعلنت خبر حملها من زوجها الإعلامي الأردني "معاذ العمري" على طريقة الفيديو كليب، وتلقت ديانا التهنئة من الجمهور والمحبين عبر حساباتها في مواقع التواصل الإجتماعي.

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