شاهدوا أجمل إطلالات ديانا كرزون في فترة الحمل

تتميز الفنانة الأردنية ديانا كرزون بذوقها الراقي في اختيار الفساتين خلال فترة حملها، كما وانها تمتلك ملامح وجه جذابة وشعر أسود طويل كثيف يضفي الكثير من السحر لإطلالتها.

تألقت ديانا كرزون خلال فترة حملها بأكثر من إطلالة بفساتين ساحرة تناسب المناسبات الرسمية، فيما يلي مجموعة من أجمل أزياء ديانا كرزون خلال الحمل ما رأيك بها؟

ديانا كرزون

ولدت الفنانة الأردنية ديانا كرزون في الكويت في 30 أكتوبر 1983، ونشأت في أسرة موسيقية الأردنية، تحب الفن منذ طفولتها

وشاركت الأردنية في الكثير من المهرجانات الوطنية في الأردن، وخاضت تجربة التمثيل حين شاركت في بطولة مسلسل "منتهى العشق" مع مصطفى قمر، ثم درست ديانا دبلوم في علوم الطيران في جامعة عمّان الأهيلة، وكانت البداية الحقيقية لها في برنامج الهواة "سوبر ستار" في موسمه الأول في عام 2003 وفازت ديانا بلقب سوبر ستار العرب، وكانت من هنا انطلاقتها للجمهور العربي.