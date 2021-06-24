ديانا كرزون تكشف اسم طفلتها.. وتلجأ لتخزين الخلايا الجذعية

رُزقت الفنانة الأردنية ديانا كرزون بطفلتها الأولى من زوجها الإعلامي الأردني معاذ العمري بعد أقل من سنة على زواجهما الرسمي، وذلك بتاريخ 21 يونيو 2021.

وأعلنت ديانا كرزون الخبر المفرح عبر حسابها على موقع "انستغرام" بصورة تجمعها بزوجها معاذ العمري، وعلَّقت: "الحمدلله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، اليوم صرنا ثلاث ونورت حياتنا طفلتنا الأولى"، لكنه لم تكشف عن اسم مولودتها.

ومؤخرًا، نشرت كروزن صورة لزوجها ممسكًا بطفلتهم وهو يكبِّر في أذنها، وأعلنت عن اسمها "سلمى".

وكتبت: "شكراً للجميع على كلامكم الطيب ومشاعركم النبيلة اللي غمرتونا فيها وكنتم جزء من فرحتنا بقدوم طفلتنا الأولى "سلمى"."

وسلَّطت كرزون الضوء على الظاهرة تخزين الخلايا الجذعية، بعدما شكرت بنك الخلايا الجذعية BabyCord Jordan – Saving Lives على تخزينهم الخلايا لطفلتها والتي تستخرج من الحبل السري للأطفال عند ولادتهم، حيث تستخدم لعلاج العديد من الأمراض من بينها: العديد من أنواع السرطان والزهايمر وأمراض القلب والتصلب اللوحي المتعدد.

وتمتلك الخلايا الجذعية قدرة غير محدودة على الانقسام والتكاثر، كما تستطيع التحول والتمايز إلى أي نوع من الخلايا كخلية عصبية أو خلية عضلية قلبية.

زفاف ديانا كرزون

بالحديث عن زفاف ديانا كانت قد انتشرت أخبار وقتها أن معاذ العمري قد تم اعتقاله لمخالفة أوامر الدفاع المفروضة من السلطات الأردنية بسبب جائحة كورونا التي غزت العالم، إلا أنه نفى الأمر جملةً وتفصيلاً بعد ساعات وأكد أن استدعائه كان للسؤال حول الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا وأنه غادر المركز الأمني بعد أن أطلعهم على كافة التفاصيل المتعلقة بالزفاف الذي اقتصر على أهل العروسين فقط.